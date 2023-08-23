Американцы «вернули» в теннис олимпийскую чемпионку из России. Нелепая ошибка на US Open

Организаторы турнира «Большого шлема» перепутали Екатерин Макаровых.

Матчи основной сетки Открытого чемпионата США по теннису начнутся уже 28 августа, а пока в Нью-Йорке идет квалификация с участием достаточно большого количества представительниц России. Одна из них, Екатерина Макарова, уже вылетела, уступив в первом круге Тамаре Зиданшек из Словении. Бывает, но не обошлось без забавного и даже нелепого курьеза. На официальном сайте US Open умудрились спутать проигравшую россиянку с ее знаменитой тезкой и однофамилицей — олимпийской чемпионкой, победительницей четырех турниров «Большого шлема» в парном и смешанном разрядах, колумнисткой «СЭ» Екатериной Макаровой, поставив к личному досье (био) именно ее фотографию.

Промах официального сайта

Вообще, конечно, устроителям различных турниров не позавидуешь. Макаровых, если верить официальному сайту WTA, в теннисе есть и было немало — девять спортсменок, включая Кристину Макарову из США и Нину Макарову из Грузии. Но настоящий бич для организаторов турниров — это Екатерины Макаровы. Конечно, большинство поклонников тенниса знает только одну Екатерину Макарову или, чтобы избежать дальнейшей путаницы, Екатерину Валерьевну Макарову 1988 года рождения.

Екатерина действительно добилась очень больших успехов в теннисе, вместе с Еленой Весниной выиграла золото парного турнира на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро, первенствовала на «Больших шлемах» и итоговом турнире WTA. Пять лет назад Макарова и вовсе возглавляла парный рейтинг, завоевала 18 титулов WTA, в том числе три в одиночном разряде, в котором также добилась заметных успехов — дважды доходила до полуфиналов на «Больших шлемов» и пробивалась в топ-10 мирового рейтинга. Но в 2020-м она объявила о завершении карьеры и с тех пор в турнирах не выступает, что, кажется, совершенно не смущает их организаторов. Они по-прежнему считают, что наша олимпийская чемпионка Макарова продолжает играть!

Ладно бы речь о каких-то небольших соревнованиях, но US Open все же структура серьезная. К тому же Макарова выигрывала «Большой шлем» в Нью-Йорке в паре и играла в полуфинале в одиночке менее десяти лет назад (в 2014-м). Но увидев другую Екатерину Макарову в сетке квалификации, ей сразу же прилепили на «профайл» фотографию олимпийской чемпионки. При этом оставив правильные данные — Екатерина Владимировна родилась 15 февраля 1996 года, в рейтинге добиралась максимум до 177-го места в паре и до 192-го места в одиночке.

Екатерина Макарова. Фото Global Look Press

Три Екатерины Макаровы

В общем, Екатерина Владимировна Макарова не имеет ничего общего со своей тезкой и однофамилицей и больших успехов в теннисе (возможно, пока) не добивалась, выиграв лишь несколько небольших турниров ITF. Ни разу она пока не пробивалась и в основную сетку на «Больших шлемах», вылетая в квалификации. И на нынешнем Открытом чемпионате США эта история повторилась.

Любопытно, что сейчас в теннис на относительно неплохом уровне играет еще одна Екатерина Макарова — 2001 года рождения, в январе поднимавшаяся на 1047-е место в одиночном рейтинге WTA, а сейчас занимающая 1615-ю строчку. Правда, в 2023-м международные профессиональные турниры 22-летняя Екатерина Макарова пока не играла, зато в мае успешно проявила в себя в немецкой бундеслиге. Как бы то ни было, головной боли организаторам теннисных соревнований в перспективе может добавиться.

Самая титулованная Екатерина Макарова относится к своему «возвращению» на US Open спокойно. Поскольку уже привыкла, что ее путают с однофамилицами. «Бывает, мне даже фанаты пишут, что я «слила» какой-то матч. Когда играла, столько не писали. Очень, конечно, смешно. Мне кажется, девчонки меня немножко ненавидят. В самом-самом начале карьеры меня путали с Леной Макаровой (в девяностые годы она поднималась на 36-е место в рейтинге WTA. — Прим. «СЭ»). И я думала: «Почему же меня путают, ведь имена-то разные?». А сейчас еще и имена одинаковые», — с улыбкой прокомментировала эту историю для «СЭ» олимпийская чемпионка.