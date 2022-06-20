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Екатерина Макарова: «Не скучаю по теннису, потому что у меня четкая мысль — достаточно»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Екатерина Макарова.
Фото Global Look Press
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
Серена Уильямс.
Фото Global Look Press
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Олимпийская чемпионка — о Медведеве, Уимблдоне и своем решении завершить карьеру.

Необычный теннисный турнир фестиваля «Сильные фигуры» прошел 19 июня в Москве. В соревнованиях приняли участие профессиональные спортсмены, игравшие пару с любителями. Среди участников были Анастасия Мыскина, Елена Веснина, Леонид Агутин, Дмитрий Булыкин и Екатерина Макарова. «СЭ» поговорил с олимпийской чемпионкой и выяснил ее отношение к современному теннису. А также узнал, не хочет ли она вернуться в тур и что думает по поводу допуска россиян на Уимблдон и Медведева в качестве первой ракетки мира.

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Серена и Федерер — уникальны

— Как вам идея турнира, в котором любитель и профессионал играют вместе?

— Этот фестиваль спорта «Сильные фигуры» — очень классная акция, всегда интересная. Ты играешь с другими людьми из разных сфер, которые тоже добились больших успехов. Матчи, конечно, отличаются, потому что у тебя есть любитель как под боком, так и на другой половине корта. Надо игру где-то подстраивать, это даже немного тяжелее, потому что у любителей мяч не всегда летит предсказуемо. И сам формат односетовый.

— Не навивают ли такие турниры ностальгию по своей карьере?

— Нет. Меня пригласили — я с удовольствием поучаствую, но никаких воспоминаний или желания вернуться это совсем не вызывает.

— Знаю, что глава ФТР Шамиль Тарпищев уговаривал вас вернуться в тур вместе с Еленой Весниной перед Олимпиадой в Токио. Почему тогда этого не произошло? Сердце не екает?

— Мне всегда было интересно, как спортсмены понимают, что пришло время закончить с профессиональным спортом. У меня это произошло плюс-минус спонтанно: за три месяца до я поняла, что все, я сделала все, что я могла, мне достаточно, мне кайфово. Поэтому абсолютно легко получилось выйти из профессионального спорта и перестроиться. Я не скучаю, потому что у меня четкая мысль — достаточно.

Серена Уильямс. Фото Global Look Press
Серена Уильямс.
Фото Global Look Press

— Как вы тогда понимаете ситуацию с Роджером Федерером или той же Сереной Уильямс? Они то появляются в туре, то пропадают на год. На прежнем уровне они не играют, но точку почему-то не ставят.

— Мне тяжело ответить на этот вопрос, потому что я не испытываю таких же ощущений. Что-то ими движет, может, какая-то соревновательная атмосфера, может, невероятная любовь к этому виду спорта. Может, им очень интересно играть, даже если с возрастом это становится тяжело, потому что много что болит. Они уникальны, потому что выходят спустя какое-то время на корт и все равно показывают достойный уровень тенниса.

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Не ожидала от организаторов Уимблдона, что они так поступят

— Серена получила wild card на Уимблдон, на котором как раз сыграла свой последний матч в прошлом году. Как думаете, сложится ли все в этом году? Грубо говоря, может ли она выстрелить, или это уже другая история?

— Мы не знаем, как Серена готова, плюс возраст, и она давно не играла. В то же время мы все знаем, как она любит Уимблдон и как хорошо там выступает. Тяжело что-либо говорить, многое зависит от сетки и от того, насколько она готова. Желаю только удачи.

— Вся ситуация с Уимблдоном довольно неоднозначная. Сначала отстраняют наших теннисистов, потом у Уимблдона отнимают очки, кто-то этим недоволен. Но в целом сам факт, что за нас заступились, удивителен, учитывая современную ситуацию. Что вы думаете по этому поводу?

— Как-то не ожидала от организаторов Уимблдона, что они так поступят. У нас в правилах прописано, что турниры «Большого шлема» не имеют права по каким-то причинам отстранять спортсменов. Потому что теннис — все-таки личный вид спорта, мы играем под своей страной, но это все равно больше для себя: у нас гимн на награждении не играет. Мы никак не можем повлиять на их решение, но я считаю справедливым решение ATP и WTA по отношению к Уимблдону, потому что наши ребята сейчас занимают лидирующие позиции. Если они пропустят ТБШ, они недополучат очки, поэтому это правильное решение.

Даниил Медведев. Фото Global Look Press
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

— Просто многие воспринимают эту ситуацию отрицательно, потому что она очень сильно влияет на рейтинг. Новак Джокович, который уже пропустил Австралию, не получит очки и за Уимблдон, в результате чего Даня Медведев стал первой ракеткой мира. И некоторые думают, что это незаслуженно, что это чисто математическое звание первой ракетки мира, а не по факту.

— По факту Даня уже все равно был номером один до этого. В спорте очень важно везение, так сложилось. Даня заслужил своей игрой, что при сложившейся ситуации он стал первым номером. Все в одинаковых условиях, Новак в свое время не сделал прививку, пошел против. Все так, как и должно быть.

— Считаете ли, что сейчас самый необычный сезон для тенниса?

— Сезон абсолютно нестабильный в связи с австралийской историей, в связи с нынешней политической ситуацией. Жалко, что спортсмены получают ограничения. В мире всегда есть какие-то политические разногласия, но об этом никогда так сильно не говорили, как в этой ситуации. Год своеобразный, но какой есть, значит, так должно было быть.

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Игровой практики у юниоров стало значительно меньше

— Следите ли за выступлением наших девушек и парней?

— Не могу сказать, что сильно в теме. Где-то «Ролан Гаррос» от матча к матчу иногда смотрю какие-то фрагменты. Полноценно я не изучаю результаты и не слежу за тем, что происходит в туре. Могу сказать, что это очень круто, что наши теннисисты сейчас на подъеме. Когда я играла, они только начинали. Я всегда за них болела. Они были юниорами и приходили где-то за меня болеть, поэтому очень радуюсь победам наших игроков. Молодцы!

— Есть ли тогда хотя бы одна теннисистка, на которую вы особо обращаете внимание? По крайней мере, если попадается ее матч, вы не переключаете канал.

— Тяжело сказать, потому что нету тех девочек, с которыми я раньше играла. Был такой лидерский костяк, а сейчас на турнире «Большого шлема», в принципе, любой может победить, все равны. Здорово, что наши девчонки хорошо играют, даже в этой непростой ситуации они находят в себе силы и показывают классный теннис. Могу только сказать, если мы говорим о женском туре, что была удивлена, что Барти карьеру завершила.

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— Вопрос о психологии и о том, насколько важна психологическая поддержка для теннисиста топ-уровня. Вот есть Андрей Рублев, который настаивает, что ему спортивный психолог не нужен, но сколько мы видели матчей, которые он проиграл из-за своей психологии, очень много «психов» на корте. Как ему или любому другому игроку осознать, что ему нужен психолог?

— К работе с психологией надо самому прийти, понять, что тебе это надо, попробовать, что тебе это помогает. Может быть, у Андрея был какой-то неудачный опыт с психологами, поэтому сформировалась такая позиция. Насильно никого не заставить, можно только направить, человек сам должен захотеть работать над психологией.

— Как вся нынешняя ситуация, в вашем понимании, повлияет на теннис в России? Как это отразится на нашей молодежи?

— Сейчас действительно страдают юниоры, взрослые юниоры, которые переходят во взрослый профессиональный теннис, потому что много турниров отменяется, детей никуда не отправляют, и они остаются играть турниры только по России. 100% какой-то возраст попадет в этот переход и не будет сильным, может быть, провальным. Кто-то сможет, наоборот, мобилизоваться и вырваться, но дети страдают — это факт. Им надо набираться игровой практики, а ее стало значительно меньше.

Теннис
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Даниил Медведев
Екатерина Макарова
Роджер Федерер
Серена Уильямс
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