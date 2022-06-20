Екатерина Макарова: «Не скучаю по теннису, потому что у меня четкая мысль — достаточно»

Олимпийская чемпионка — о Медведеве, Уимблдоне и своем решении завершить карьеру.

Необычный теннисный турнир фестиваля «Сильные фигуры» прошел 19 июня в Москве. В соревнованиях приняли участие профессиональные спортсмены, игравшие пару с любителями. Среди участников были Анастасия Мыскина, Елена Веснина, Леонид Агутин, Дмитрий Булыкин и Екатерина Макарова. «СЭ» поговорил с олимпийской чемпионкой и выяснил ее отношение к современному теннису. А также узнал, не хочет ли она вернуться в тур и что думает по поводу допуска россиян на Уимблдон и Медведева в качестве первой ракетки мира.

Серена и Федерер — уникальны

— Как вам идея турнира, в котором любитель и профессионал играют вместе?

— Этот фестиваль спорта «Сильные фигуры» — очень классная акция, всегда интересная. Ты играешь с другими людьми из разных сфер, которые тоже добились больших успехов. Матчи, конечно, отличаются, потому что у тебя есть любитель как под боком, так и на другой половине корта. Надо игру где-то подстраивать, это даже немного тяжелее, потому что у любителей мяч не всегда летит предсказуемо. И сам формат односетовый.

— Не навивают ли такие турниры ностальгию по своей карьере?

— Нет. Меня пригласили — я с удовольствием поучаствую, но никаких воспоминаний или желания вернуться это совсем не вызывает.

— Знаю, что глава ФТР Шамиль Тарпищев уговаривал вас вернуться в тур вместе с Еленой Весниной перед Олимпиадой в Токио. Почему тогда этого не произошло? Сердце не екает?

— Мне всегда было интересно, как спортсмены понимают, что пришло время закончить с профессиональным спортом. У меня это произошло плюс-минус спонтанно: за три месяца до я поняла, что все, я сделала все, что я могла, мне достаточно, мне кайфово. Поэтому абсолютно легко получилось выйти из профессионального спорта и перестроиться. Я не скучаю, потому что у меня четкая мысль — достаточно.

Серена Уильямс. Фото Global Look Press

— Как вы тогда понимаете ситуацию с Роджером Федерером или той же Сереной Уильямс? Они то появляются в туре, то пропадают на год. На прежнем уровне они не играют, но точку почему-то не ставят.

— Мне тяжело ответить на этот вопрос, потому что я не испытываю таких же ощущений. Что-то ими движет, может, какая-то соревновательная атмосфера, может, невероятная любовь к этому виду спорта. Может, им очень интересно играть, даже если с возрастом это становится тяжело, потому что много что болит. Они уникальны, потому что выходят спустя какое-то время на корт и все равно показывают достойный уровень тенниса.

Не ожидала от организаторов Уимблдона, что они так поступят

— Серена получила wild card на Уимблдон, на котором как раз сыграла свой последний матч в прошлом году. Как думаете, сложится ли все в этом году? Грубо говоря, может ли она выстрелить, или это уже другая история?

— Мы не знаем, как Серена готова, плюс возраст, и она давно не играла. В то же время мы все знаем, как она любит Уимблдон и как хорошо там выступает. Тяжело что-либо говорить, многое зависит от сетки и от того, насколько она готова. Желаю только удачи.

— Вся ситуация с Уимблдоном довольно неоднозначная. Сначала отстраняют наших теннисистов, потом у Уимблдона отнимают очки, кто-то этим недоволен. Но в целом сам факт, что за нас заступились, удивителен, учитывая современную ситуацию. Что вы думаете по этому поводу?

— Как-то не ожидала от организаторов Уимблдона, что они так поступят. У нас в правилах прописано, что турниры «Большого шлема» не имеют права по каким-то причинам отстранять спортсменов. Потому что теннис — все-таки личный вид спорта, мы играем под своей страной, но это все равно больше для себя: у нас гимн на награждении не играет. Мы никак не можем повлиять на их решение, но я считаю справедливым решение ATP и WTA по отношению к Уимблдону, потому что наши ребята сейчас занимают лидирующие позиции. Если они пропустят ТБШ, они недополучат очки, поэтому это правильное решение.

Даниил Медведев. Фото Global Look Press

— Просто многие воспринимают эту ситуацию отрицательно, потому что она очень сильно влияет на рейтинг. Новак Джокович, который уже пропустил Австралию, не получит очки и за Уимблдон, в результате чего Даня Медведев стал первой ракеткой мира. И некоторые думают, что это незаслуженно, что это чисто математическое звание первой ракетки мира, а не по факту.

— По факту Даня уже все равно был номером один до этого. В спорте очень важно везение, так сложилось. Даня заслужил своей игрой, что при сложившейся ситуации он стал первым номером. Все в одинаковых условиях, Новак в свое время не сделал прививку, пошел против. Все так, как и должно быть.

— Считаете ли, что сейчас самый необычный сезон для тенниса?

— Сезон абсолютно нестабильный в связи с австралийской историей, в связи с нынешней политической ситуацией. Жалко, что спортсмены получают ограничения. В мире всегда есть какие-то политические разногласия, но об этом никогда так сильно не говорили, как в этой ситуации. Год своеобразный, но какой есть, значит, так должно было быть.

Игровой практики у юниоров стало значительно меньше

— Следите ли за выступлением наших девушек и парней?

— Не могу сказать, что сильно в теме. Где-то «Ролан Гаррос» от матча к матчу иногда смотрю какие-то фрагменты. Полноценно я не изучаю результаты и не слежу за тем, что происходит в туре. Могу сказать, что это очень круто, что наши теннисисты сейчас на подъеме. Когда я играла, они только начинали. Я всегда за них болела. Они были юниорами и приходили где-то за меня болеть, поэтому очень радуюсь победам наших игроков. Молодцы!

— Есть ли тогда хотя бы одна теннисистка, на которую вы особо обращаете внимание? По крайней мере, если попадается ее матч, вы не переключаете канал.

— Тяжело сказать, потому что нету тех девочек, с которыми я раньше играла. Был такой лидерский костяк, а сейчас на турнире «Большого шлема», в принципе, любой может победить, все равны. Здорово, что наши девчонки хорошо играют, даже в этой непростой ситуации они находят в себе силы и показывают классный теннис. Могу только сказать, если мы говорим о женском туре, что была удивлена, что Барти карьеру завершила.

— Вопрос о психологии и о том, насколько важна психологическая поддержка для теннисиста топ-уровня. Вот есть Андрей Рублев, который настаивает, что ему спортивный психолог не нужен, но сколько мы видели матчей, которые он проиграл из-за своей психологии, очень много «психов» на корте. Как ему или любому другому игроку осознать, что ему нужен психолог?

— К работе с психологией надо самому прийти, понять, что тебе это надо, попробовать, что тебе это помогает. Может быть, у Андрея был какой-то неудачный опыт с психологами, поэтому сформировалась такая позиция. Насильно никого не заставить, можно только направить, человек сам должен захотеть работать над психологией.

— Как вся нынешняя ситуация, в вашем понимании, повлияет на теннис в России? Как это отразится на нашей молодежи?

— Сейчас действительно страдают юниоры, взрослые юниоры, которые переходят во взрослый профессиональный теннис, потому что много турниров отменяется, детей никуда не отправляют, и они остаются играть турниры только по России. 100% какой-то возраст попадет в этот переход и не будет сильным, может быть, провальным. Кто-то сможет, наоборот, мобилизоваться и вырваться, но дети страдают — это факт. Им надо набираться игровой практики, а ее стало значительно меньше.