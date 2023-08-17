Чакветадзе вернулась в теннис спустя 10 лет. Ждать ли от нее побед?

Анна сыграла в паре на небольшом турнире в Бельгии.

Российская теннисистка Анна Чакветадзе, выигравшая за карьеру восемь турниров WTA и занимавшая пятое место в мировом рейтинге, возобновила профессиональную карьеру спустя без малого 11 лет после ухода из спорта. 36-летняя Анна вместе с Лаурой Палумбо из Люксембурга проиграла в стартовом матче парного разряда скромного турнира категории W15 в бельгийском Доффеле. Хотела она попробовать силы и в одиночном разряде, но организаторы отказались предоставлять россиянке, выступающей в нейтральном статусе, wild card. Неужели Чакветадзе, заскучавшая на теннисной пенсии, готова к полноценному возвращению?

Яркая, но короткая карьера

Звезда Чакветадзе взошла еще в 2006 году, когда теннисистке было всего 19 лет. Тогда она начала побеждать на крупных турнирах, первенствовав в том числе на «Кубке Кремля». А самым ярким для нее получился 2007 год — тогда она как раз поднималась на пятое место рейтинга, завоевала четыре титула, дошла до полуфинала Открытого чемпионата США, на итоговом турнире также вышла в полуфинал, попутно одолев американку Серену Уильямс, а также помогла сборной России выиграть Кубок Федерации. Чакветадзе с ее тонкой игрой даже сравнивали с легендарной швейцаркой Мартиной Хингис, пророча ей большое теннисное будущее.

Фото Global Look Press

Однако затем результаты Анны пошли на спад, пусть 2008-й она еще завершила в топ-20, вновь выиграв со сборной России Кубок Федерации. Возможно, причиной игровых проблем стал шок после вооруженного нападения в декабре 2007-го на дом ее родителей, где в тот момент находилась и сама теннисистка. Тем не менее Чакветадзе еще два сезона завершала в топ-100, а в 2011-м во время матчей на корте у нее дважды случались обмороки. Затем начались и проблемы с суставами. В сентябре 2012-го после турнира в Ташкенте она приостановила карьеру. А через какое-то время — официально повесила ракетку на гвоздь.

Впрочем, она осталась на виду — активно комментировала на телевидении теннисные матчи, открыла теннисную школу своего имени. В 2018-м Чакветадзе родила дочь. Несколько лет назад Анна вместе с мужем, швейцарским бизнесменом и юристом, имеющим украинское гражданство, вице-президентом Федерации шахмат Украины и совладельцем баскетбольного клуба «Киев» Павлом Куфтыревым перебралась в Киев, но из публичного поля пропала только после событий февраля 2022 года. Не исключено, что Чакветадзе перебралась на постоянное место жительства в Европу, хотя точной информации по этому поводу нет.

Фото Global Look Press

Взять пример с Кимико Датэ?

О возможном возобновлении карьеры Чакветадзе впервые стало известно в начале августа, когда ее фамилия обнаружилась в списке запасных на турнирах ITF в Бельгии — в Коксейде (7-13 августа), Дюффеле (14-20 августа) и Ванферс-Боле (21-27 августа).

Но в Коксейде она так и не сыграла. «Анна спросила у нас, может ли она получить wild card в основную сетку нашего турнира. После стольких лет перерыва она планировала или планирует снова поиграть в теннис. Мы обсудили это с советом директоров, но в итоге решили не давать ей wild card: запросов было очень много, и федерация предложила предоставить приглашения молодым бельгийским теннисисткам. Мы объяснили свое решение Анне, чтобы она нас поняла. Во всяком случае, она могла участвовать в парном турнире», — процитировал Ok Tennis директор турнира Ронни Вербрук.

На пару в Коксейде Чакветадзе также не заявилась. В отличие от 15-тысячника в Дюффеле. В основной сетке в одиночке Анне места вновь не досталось, зато в паре с Палумбо она все же сыграла. Таким образом вернувшись в теннис спустя 10 лет и 11 месяцев после предыдущего матча. Любопытно, что партнерше Анны по дуэту всего 16 лет, уроженка Люксембурга занимает 1240-е место в парном рейтинге. В то время как соперницами стали 24-летняя россиянка Полина Бахмуткина и 23-летняя бельгийка Челси Ванхутт. Матч завершился в пользу соперниц 6:4, 6:4, но с учетом совсем юной напарницы и гигантского перерыва назвать это возвращение совсем уж провальным все же нельзя.

Другой вопрос, насколько серьезно Анна настроена вернуться в теннис? Или это просто способ развеяться? В принципе, 36 лет — это нормальный возраст для женского тура, особенно для парных игр, где есть и более взрослые теннисистки. В качестве примера приведем 38-летнюю Веру Звонареву, недавно с немкой Лаурой Зигемунд выигравшую турнир WTA 500 в Вашингтоне. Есть в женском теннисе и впечатляющий пример возвращения после очень затяжного перерыва — японка Кимико Датэ ушла из тенниса в 1996-м, а вернулась в 2008-м в возрасте 37 лет. Причем Кимико после 12-летнего перерыва провела на неплохом уровне в одиночке еще около семи сезонов, пробившись в топ-50, взяв один титул WTA и дважды сыграв в финалах.