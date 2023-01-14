«Рома» — «Фиорентина»: Дибала снова сделает Моуринью приятно?
15 января в 18-м туре чемпионата Италии «Рома» сразится с «Фиорентиной». Игра состоится в Риме на «Стадио Олимпико» и начнется в 22.45 со свистком арбитра Антонио Джуа. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» с 22.40 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Рома» — «Фиорентина» 15 января 2022 года
«Рома» — фаворит предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу римлян можно поставить за 2.00, это 50% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (27%), успех «Фиорентины» — за еще большие 3.90 (23%).
«Рома» выиграла у «фиалок» пять из шести последних матчей, однако крайняя встреча осталась за командой Винченцо Итальяно (2:0). На то, что «Фиорентина» не уступит в ближайшей битве, котировка — 1.86.
Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.07, ТМ 2.5 — за 1.81.
Соперники часто обмениваются голами — это произошло в семи случаях из 10 матчей. Правда, на вариант «обе забьют» и на «обе забьют — нет» коэффициенты одинаковые — по 1.90.
Два гола подряд одной командой предложено взять за 1.88, три в ряд — за 4.50.
Приятная котировка 1.77 на то, что команды забьют в обоих таймах.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
«Рома» — «Фиорентина»: прогноз и анализ матча 18-го тура серии А 15 января 2022 года
«Пауло — игрок, который делает команду и тренера лучше. Есть тренеры, у которых по 4-5 таких же, как он. У некоторых 11, а у кого-то вообще 20. У нас нет ни семь, ни восемь таких игроков, как он. С Дибалой музыка «Ромы» звучит иначе», — заявил Моуринью после победы над «Дженоа» в Кубке Италии. Римляне выиграли со счетом 1:0, а единственный мяч забил как раз чемпион мира.
Эта победа стала для «Ромы» всего второй в пяти матчах. Прежде римляне сыграли вничью с «Торино» (1:1), «Сассуоло» (1:1) и «Миланом» (2:2). Правда, набранное очко во встрече с миланцами идет за три — столичная команда отыгралась со счета 0:2 на 87-й минуте. Так что очевидно — с характером у этих ребят все в полном порядке.
И все-таки результаты нужно улучшать. «Рома» идет в серии А только седьмой в 16 очках от «Наполи». Догнать Спаллетти у Жозе вряд ли получится, но вклиниться в борьбу за серебро еще не поздно — тот же «Милан» всего в шести очках впереди. В первую очередь римлянам необходимо эффективнее атаковать, потому что сейчас на их счету всего 21 мяч в 17 играх серии А (1.23 за 90 минут). У остальных топ-команд показатели значительно интереснее.
Набить статистику во встрече с «Фиорентиной» вряд ли получится. У «фиалок» ровно столько же забитых мячей, сколько и у «Ромы». Пропускают они чуть больше (22:16), но шесть мячей разницы образовались исключительно за счет крупных поражений от «Лацио» (0:4) и «Милана» (3:4). На дистанции команда Винченцо Итальяно обороняется ничуть не хуже.
На то, что «Рома» забьет меньше двух голов в предстоящей встрече, котировка — 1.73, на ИТБ1 (1.5) — 2.10.
Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Фиорентина»
«Рома» неважно играет дома: в восьми матчах одержала четыре победы и трижды уступила. Однако все поражения пришлись на топ-соперников: «Аталанту» (0:1), «Лацио» (0:1) и «Наполи» (0:1). Причем в каждой игре исход решил один мяч.
Против команд ниже классом римляне действуют значительно убедительнее, но редко позволяют себе кого-то разгромить — только одна победа была добыта с разницей в два гола. Поэтому большого количества результативных атак в предстоящей встрече ждать не стоит.
Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 3.5 за 1.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2