Трое русских в 1/8 Australian Open: что покажут Медведев, Рублев и Карацев?

Наши женщины уже вылетели, зато мужчины готовы отобрать титул у Джоковича. В Австралии начинается самое интересное.

1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — четвертый круг первого в сезоне турнира «Большого шлема». Матчи этой стадии закрывают первую неделю соревнований, проходящих с 8 по 21 февраля, и открывают вторую. Добраться до второй половины «мэйджора» очень престижно для любого теннисиста.

А пока ведущие игроки мира бьются за право попасть в число восьми сильнейших на турнире, вы можете поставить на их матчи с приветственным бонусом до 10 000 рублей.

Даниил Медведев. Фото AFP

Australian Open 2021: пары 1/8 финала у мужчин

В четвертом круге Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде сыграют:

Новак Джокович (Сербия, 1) — Милош Раонич (Канада, 14)

Душан Лайович (Сербия, 23) — Александр Зверев (Германия, 6)

Доминик Тим (Австрия, 3) — Григор Димитров (Болгария, 18)

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 20) — Аслан Карацев (Россия, Q)

Андрей Рублев (Россия, 7) — Каспер Рууд (Норвегия, 24)

Маккензи Макдональд (США, PR) — Даниил Медведев (Россия, 4)

Стефанос Циципас (Греция, 5) — Маттео Берреттини (Италия, 9)

Фабио Фоньини (Италия, 16) — Рафаэль Надаль (Испания, 2)

Аслан Карацев. Фото AFP

Australian Open 2021: сетка турнира у мужчин

Из 128 теннисистов, вышедших на старт в первом круге, борьбу продолжают 16 сильнейших. В их числе 14 «сеяных» игроков, включая восемь представителей топ-10. Первая десятка пока недосчиталась всего двух игроков. Экстравагантный француз Гаэль Монфис (10) еще в первом круге сенсационно проиграл малоизвестному финну Эмилю Руусувуори — 6:3, 4:6, 5:7, 6:3, 3:6. А аргентинец Диего Шварцман (8) в третьем раунде потерпел поражение от россиянина Аслана Карацева — 3:6, 3:6, 3:6.

Кстати, именно Карацев — один из двух участников этой стадии, не входивший в «посев» на старте, и единственный, кто еще до начала Открытого чемпионата Австралии прошел квалификацию. Вторым стал американец Маккензи Макдональд, который много пропустил из-за травм в последние полтора сезона, но заявился на Australian Open по защищенному рейтингу.

Зато из второго десятка «посева» завершили борьбу уже семеро теннисистов. Это представляющий Канаду Денис Шаповалов (11), испанцы Роберто Баутиста Агут (12) и Пабло Карреньо Буста (15), бельгиец Давид Гоффен (13), опытнейший швейцарец Стэн Вавринка (17). И, к сожалению, россиянин Карен Хачанов (19), в субботу проигравший три тай-брейка подряд девятой ракетке турнира итальянцу Маттео Берреттини.

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Серена Уильямс. Фото AFP

Australian Open 2021: пары 1/8 финала у женщи н

В четвертом круге Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде сыграют:

Эшли Барти (Австралия, 1) — Шелби Роджерс (США)

Элизе Мертенс (Бельгия, 18) — Катарина Мухова (Чехия, 25)

Донна Векич (Хорватия, 28) — Дженнифер Брэйди (США, 22)

Джессика Пегула (США) — Элина Свитолина (Украина, 5)

Си Сувэй (Тайвань) — Маркета Вондроушова (Чехия, 19)

Гарбинье Мугуруса (Испания, 14) — Наоми Осака (Япония, 3)

Арина Соболенко (Белоруссия, 7) — Серена Уильямс (США, 10)

Ига Швентек (Польша, 15) — Симона Халеп (Румыния, 2)

Симона Халеп. Фото AFP

Australian Open 2021: сетка турнира у женщин

В женской части турнира по традиции неожиданных результатов куда больше: в борьбе за главный приз уже не участвуют сразу четыре теннисистки первой десятки во главе с прошлогодней победительницей Софией Кенин (4). Американка российского происхождения во втором круге не справилась с эстонкой Кайей Канепи — 3:6, 2:6.

Бывшая первая ракетка мира чешка Каролина Плишкова (6) только в субботу утром проиграла в третьем круге соотечественнице Катарине Муховой — 5:7, 5:7, а еще одна теннисистка из Чехии Петра Квитова (9) кругом ранее — румынке Соране Кирсте со счетом 4:6, 6:1, 1:6. Не прошла второй раунд и недавняя победительница US Open Бьянка Андрееску (8) из Канады, уступившая сопернице с Тайваня Си Сувэй — 3:6, 2:6.

Кстати, представительница островного государства — одна из трех теннисисток, не входивших в «посев» турнира. Еще две — американки. Джессика Пегула в первом раунде выбила двукратную чемпионку Australian Open Викторию Азаренко из Белоруссии (12) — 7:5, 6:4, а Шелби Роджерс в третьем убрала с пути 21-ю «сеяную» эстонку Анетт Контавейт — 6:4. 6:3.

Из второго десятка также прекратили борьбу швейцарка Белинда Бенчич, британка Йоханна Конта, Петра Мартич из Хорватии, представляющая Казахстан Елена Рыбакина и Мария Саккари из Греции.

Андрей Рублев. Фото Reuters

Australian Open 2021: россияне в 1/8 финала

К сожалению, у женщин до второй недели турнира не добралась ни одна из российских теннисисток, хотя старт в понедельник приняли 12 из них. Последней свои выступления в Мельбурне завершила «посеянная» 29-й Екатерина Александрова — она уступила в третьем раунде первой ракетке мира и хозяйке кортов Эшли Барти.

Зато у мужчин по-прежнему в строю трое из пяти российских участников. В том числе и входящие в топ-10 Даниил Медведев (4) и Андрей Рублев (7), перед стартом Australian Open выигравшие на этих же кортах командный Кубок АТР.

Медведев легко прошел в Мельбурне два стартовых круга, обыграв представителя Канады Вашека Поспишила — 6:2, 6:2, 6:4 и испанца Роберто Карбальеса Баэну — 6:2, 7:5, 6:1. А вот в третьем раунде россиянину пришлось потрудиться и сыграть пять сетов против серба Филипа Краиновича (28) — 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0.

Теперь его ждет как раз американец Макдональд. Медведев здесь явный фаворит: на его победу с форой (-8.5) по геймам БЕТСИТИ дает коэффициент 1.80. Чистый выигрыш Макдональда идет за 13.00.

Рублев, в отличие от Медведева, еще не отдал на турнире ни одного сета. Он победил немца Янника Ханфманна — 6:3, 6:3, 6:4, затем бразильца Тьягу Монтейру — 6:4, 6:4, 7:6, а сегодня — испанского ветерана Фелисиано Лопеса — 7:5, 6:2, 6:3. Теперь ему предстоит сыграть с норвежцем Каспером Руудом, «посеянным» в Мельбурне под 24-м номером.

Но самое главное — в случае побед Медведев и Рублев сыграют между собой российский четвертьфинал, который отечественные болельщики ждут с самого момента жеребьевки. И шансы на это очень высоки, а коэффициент БЕТСИТИ на победу Андрея в 1/8 финала — 1.09.

А вот уже упомянутый Карацев — пока главное открытие нынешнего «Шлема». Он в первом круге победил итальянца Джанлуку Магера — 6:3, 6:3, 6:4, затем разгромил белоруса Егора Герасимова — 6:0, 6:1, 6:0. И выбил из сетки Шварцмана. Следующий оппонент — канадец Феликс Оже-Альяссим (20).

Несмотря на уверенную игру в предыдущих матчах, Карацев в 1/8 финала не фаворит. БЕТСИТИ оценивает его шансы на победу коэффициентом 2.55. Тогда как на Оже-Альяссима можно поставить за 1.51.

Новак Джокович. Фото Reuters

Australian Open 2021: афиша 1/8 финала

Помимо матчей россиян, у мужчин в четвертом круге привлекает внимание встреча двух игроков из первой десятки рейтинга. Стефанос Циципас из Греции в Австралии чувствует себя как дома благодаря поддержке многочисленной диаспоры. Но теперь зрителей на трибунах временно нет, и во встрече с Берреттини они ему не помогут.

Также очень интересно взглянуть на матчи главных фаворитов: первая ракетка турнира серб Новак Джокович встретится с мощным представителем Канады Милошем Раоничем. А второму «сеяному», испанцу Рафе Надалю, достался непростой итальянец Фабио Фоньини.

У девушек же на стадии 1/8 финала сразу три громких афиши. И все — в нижней половине сетки. Вторая ракетка турнира румынка Симона Халеп схлестнется с 15-м номером «посева» Игой Швентек из Польши. Той самой, которая прошлой осенью сенсационно выиграла «Ролан Гаррос» и теперь мечтает о втором «Шлеме».

У Гарбинье Мугурусы (14) и Наоми Осаки (3) на двоих уже пять титулов на «мэйджорах» плюс обе они находятся в отличной форме и пока не отдали соперницам ни сета. Наконец, очень любопытно будет выглядеть соперничество 23-кратной победительницы «Шлемов» Серены Уильямс и белорусской теннисистки Арины Соболенко, которую многие считают теневым фаворитом Australian Open.

Наоми Осака. Фото AFP

Australian Open 2021: где смотреть, расписание матчей 1/8 финала

Матчи Открытого чемпионата Австралии в России в прямом эфире показывают каналы группы Евроспорт, а также их сайт и мобильное приложение. Из-за разницы во времени между Австралией и Россией игровой день начинается в 3 часа утра по московскому времени.

Организаторы уже подготовили расписание на воскресенье, но стоит учитывать, что время начала игр может меняться в зависимости от длительности предыдущих матчей. Точный календарь игр понедельника будет составлен позднее.

14 февраля, воскресенье

Арена Рода Лэйвера

3.00* Гарбинье Мугуруса (Испания, 14) — Наоми Осака (Япония, 3)

5.00 Арина Соболенко (Белоруссия, 7) — Серена Уильямс (США, 10)

8.00 Доминик Тим (Австрия, 3) — Григор Димитров (Болгария, 18)

11.00 Ига Швентек (Польша, 15) — Симона Халеп (Румыния, 2)

13.00 Новак Джокович (Сербия, 1) — Милош Раонич (Канада, 14)

Арена Маргарет Корт

3.00 Си Сувэй (Тайвань) — Маркета Вондроушова (Чехия, 19)

5.00 Феликс Оже-Альяссим (Канада, 20) — Аслан Карацев (Россия, Q)

9.30 Душан Лайович (Сербия, 23) — Александр Зверев (Германия, 6)

*Время московское

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