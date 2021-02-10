Потаповой выпало биться с Сереной. 19-летняя россиянка может остановить суперчемпионку?

В прошлый раз теннисистки встречались год назад — тогда Уильямс отдала Анастасии всего три гейма.

На первом в сезоне турнире «Большого шлема» завершаются матчи второго круга. Российские теннисисты пока что радуют — все мужчины пока в деле, а Аслан Карацев — уже в третьем круге. В женском одиночном разряде ситуация похуже — первый круг преодолели 11 спортсменок из 16 заявленных. В топ-32 из россиянок прошла пока только Анастасия Потапова — и ей предстоит едва ли не самый сложный матч из всех. 19-летняя теннисистка в третьем раунде встретится с экс первой ракеткой мира Сереной Уильямс.

Победа на юниорском «Уиблдоне»

Мать Анастасии — кандидат в мастера спорта по волейболу, а бабушка — тренер по баскетболу, так что Потапова вполне могла выбрать и не теннис. Но с раннего детства у спортсменки обнаружилась тяга к теннисным мячам и неплохая работа с ними, так что дома ей даже выделили стену для «чеканки». В родном Саратове Настя тренировалась с пяти до семи лет у Ольги Кузьминой. Уже тогда было понятно, что возможности теннисистки превосходят те, которые были у детей на один-два года старше Потаповой. Первую победу она одержала в Волгограде и поняла: теннис — точно для нее.

В 2013 году теннисистка победила на международном турнире Tennis Europe 3 O1 Properties Khimki Junior, после чего ее заметил бизнесмен и учредитель Академии в Химках Александр Островской. Там Анастасия уже работала с Ириной Дорониной, у которой хотела остаться до конца карьеры:

— А сейчас у меня — Ирина Доронина. И я планирую работать с ней до конца своей жизни, точнее — карьеры.

— Не боитесь, что ваше обещание сейчас зафиксировано на диктофон?

— А я от своих слов никогда не отказываюсь! — в 14 лет заявила Потапова корреспонденту «СЭ».

Но с Дорониной до конца все-таки не сложилось, и Анастасия сейчас тренируется под руководством Йена Хьюза. Британский специалист известен прежде всего работой с канадкой Белиндой Бенчич и украинкой Элиной Свитолиной.

Потапова успешно выступала на юниорском уровне, играя одновременно в парном и одиночном разряде. А главным достижением Анастасии является выигрыш на юниорском «Уимблдоне-2016» — в финале теннисистка одолела украинку Даяну Ястремскую со счетом 6:4, 6:3. Завершение матча получилось очень теплым — россиянка и украинка крепко обнялись.

— Я считаю, что политика не должна касаться спорта. Вот почему мы с Даяной так крепко обнялись после этого матча. Мы показали, что мы не враги, а друзья. У нас нет таких преград, — рассказала Настя в интервью «Чемпионату.com».

По окончании сезона-2016 Потапова стала первой ракеткой мира среди юниоров. И все это еще под руководством Ирины Дорониной, тренера Академии в Химках. Тогда Потанину называли будущим российского тенниса — с таких же успехов начинали свою карьеру многие нынешние звезды — белоруска Виктория Азаренко, полька Агнешка Радваньская и румынка Симона Халеп.

Проверка на прочность в матче с Сереной

Взрослая карьера Потаповой пока выглядит пока менее успешной, чем юниорская, — всего две победы на турнирах WTA в парном разряде. Первый — Moscow River Cup в 2018 году, где Анастасия выиграла в финале вместе с Верой Звонаревой. По итогам соревнования юная теннисистка впервые вошла в топ-100 WTA. В июле 2019-го — еще один титул, на этот раз в Лозанне в паре с Яной Сизиковой.

Летом 2020 года Потаповой сделали операцию на правом голеностопе — спортсменка получила травму на турнире в Корее за год до этого. Обо всей этой ситуации теннисистка рассказала на собственном сайте potapova.com:

— Только сейчас я могу официально объявить о ситуации, которая сложилась у меня со здоровьем. С осени 2019 года меня беспокоили последствия травмы голеностопа, полученной мной на турнире в Корее. После дополнительных исследований весной-летом 2020 года и консультаций со специалистами с учетом текущей ситуации в мире мы с командой приняли решение об операции. В июле в Москве мне была успешно проведена артроскопия правого голеностопа, и сейчас я планово восстанавливаюсь и готовлюсь к возвращению на корт.

К счастью, Анастасия уже снова играет и впервые в карьере вышла в третий раунд на турнире Большого шлема — пока что лучшее достижение во взрослой карьере теннисистки. По окончании второго круга спортсменка выложила в свой Instagram фотографию с мороженым — так она отметила свой успех.

С Сереной Уильямс Потапова уже встречалась год назад, тоже на Australian Open. Тогда российская спортсменка попала на американку в первом круге и за весь матч сумела взять только три гейма. Как призналась сама Анастасия, для нее это был большой опыт — тяжело играть с теннисисткой такого уровня, особенно в первый раз.

— Но сейчас я уже стала другой, более взрослой. Думаю, что у нас будет хороший матч. Я постараюсь сделать всё для победы. Или хотя бы показать свой максимум. Считаю Серену величайшей теннисисткой в истории и с нетерпением жду матча с ней, — поделилась ожиданиями Потапова в разговоре с пресс-службой WTA от предстоящего матча.

Матч Анастасии и Серены за выход в следующий раунд состоится 12 февраля, а точное время будет определено позже. На пути в третий круг американка пока отдала соперницам всего пять геймов — почти в два раза меньше россиянки. Игра точно будет ключевой для экс первой ракетки мира по юниорам — нужно точно постараться навязать борьбу, а то и замахнуться на победу. Ну и Серена все еще не оставила амбиции догнать Маргарет Корт по числу титулов «Большого шлема», так что заряжена на борьбу с Потаповой она будет на все сто.