Медведев впервые выиграл пятисетовый матч. Он три часа рубился на главном корте

Серб Филип Краинович доставил много неприятностей первой ракетке России, но Даниил все равно выиграл 17-й матч подряд. Рублев тоже не подкачал.

Australian Open. Мужчины. Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 4) — Филип Краинович (Сербия, 28) — 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0

Андрей Рублев (Россия, 7) — Фелисиано Лопес (Испания) — 7:5, 6:2, 6:3

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии лучший теннисист России Даниил Медведев встречался с Филипом Краиновичем. 28-й сеянный серб — самый серьезный соперник Медведева на первой неделе Australian Open. В отличие от предыдущих матчей, на игру не пустили болельщиков — в штате Виктория начался локдаун как минимум на пять дней для предотвращения распространения британского штамма коронавируса. Так что в качестве группы поддержки Медведева на этом матче остались только его тренер Жиль Сервара и жена Дарья.

Уверенное начало для Медведева

Четвертый номер мирового рейтинга начал матч уверенно, сразу же сделав брейк. Но легкой прогулки не получилось — на протяжении большей части первого сета соперники обменивались взятыми на своей подаче геймами. Возможно, Медведев и не старался выигрывать во всех розыгрышах — часто делал невынужденные ошибки, позволяя сербу брать некоторые подачи под ноль. При счете 5:3 Даниил активизировался и начал вытаскивать практически все мячи, за доли секунды оказываясь в разных участках корта. Два сетбола понадобилось россиянину, чтобы взять сет.

Краинович и Медведев не делали брейков и в начале второй партии. И только в середине сета Даня взял подачу соперника под ноль, а после получил возможность закончить сет с еще меньшими усилиями, чем предыдущий. Но возможности надо реализовывать, что в этом матче удавалось Медведеву далеко не всегда. Пришлось побороться на своей подаче — в какой-то момент уже Краинович мог сделать брейк и вернуть себе гипотетический шанс выиграть партию. В этот момент еще и выглянуло солнце, так что Медведеву пришлось играть против него — этим можно объяснить часть ошибок нашей первой ракетки. Но россиянин все-таки нашел в себе силы дожать соперника и закончить партию с тем же счетом 6:3.

Даниилу оставалось выиграть один сет — игра складывалась неплохо, не было повода особо нервничать. Но Медведев, славящийся своей эмоциональностью на корте, не выдержал. Если бы не очередной срыв, это было бы совершенно не похоже на нашу звезду. Сначала россиянин крикнул: «Этот Australian Open — отстой», а потом дважды подходил к сетке и трогал ее, всем видом показывая, что устройство, фиксирующем касание сетки на подаче, неисправно. И подобное эмоциональное состояние одного из фаворитов турнира не предвещало ничего хорошего.

Проблемы в середине матча и блестящий пятый сет

Краинович в третьем сете подавал первым, так что имел некоторое преимущество. Опять же соперники обменивались геймами на своей подаче (а в случае с Медведевым тяжело выигранными). По-настоящему занервничать россиянину пришлось после брейка Филипа — серб лидировал в сете со счетом 3:1. Два тяжелейших следующих гейма, во время которых счет был «ровно», а Медведев раз за разом не реализовывал брейк-поинты — к счастью для Дани, он вытащил и их, сравняв счет в партии. Эмоции, невынужденные ошибки, собранность соперника — есть множество причин, по которым Краинович вернулся в игру, выиграв сет. Эта партия в третьем круге Открытого чемпионата Австралии стала первой проигранной для Медведева с начала года и могла стать либо началом конца, либо сыграть роль холодного душа и вернуть Дане спокойствие.

Пугающая тенденция вести в счете на протяжении гейма и доводить все до равного счета сохранилась и в следующей партии — в самом начале россиянин мог сделать брейк, но позволил сопернику отыграться. Краинович почувствовал свою игру, подавал и принимал более агрессивно и вынуждал Медведева делать ошибки — и вот уже два сета подряд он лидирует, заставляя понять, что таким образом может и сотворить сенсацию, выиграв весь матч. По крайней мере, во втором сете у серба явно было преимущество — и счет 4:1 это только подтверждал. Начиналось настоящее испытание для Даниила — сможет ли он вернуться в итогу, или придется переводить все в решающую партию?

Надежда забрезжила, когда Медведев взял под ноль свою подачу. Но это нисколько не сбило серба, и он уверенно выиграл следующий гейм. При счете 5:2 в пользу Филипа Даниил берет медицинский таймаут и уходит в подтрибунное помещение. Перерыв не особо помог — Даниил проигрывает вторую партию подряд, хотя у Краиновича в последнем гейме было две двойных ошибки.

Дожать соперника сербу, к счастью, не удалось, хотя были все шансы — два уверенно выигранных сета подряд и какие-то проблемы со здоровьем у Даниила (хотя это могла быть просто усталость) заставили сильно переживать поклонников россиянина. В пятой партии начинал Медведев, взяв свою подачу. После уже россиянин смог заставить Краиновича побегать по корту и заработать брейк. А затем и еще один, поведя в счете 4:0. В итоге в последней партии четвертая ракетка мира не отдал ни единого гейма и реализовал матч-поинт с первой попытки.

There's a first for everything ???@DaniilMedwed comes through in five for the first time in his career, advancing to the 4R of the #AusOpen for the third consecutive year.#AO2021 pic.twitter.com/Cfb7xq7KHs — #AusOpen (@AustralianOpen) February 13, 2021

В первый раз за свою карьеру Медведев смог выиграть пятисетовый матч — до этого шесть раз проигрывал, как это случилось во встрече с Рафаэлем Надалем в финале Открытого чемпионата США-2019. Как признался наш теннисист в флеш-интервью после игры, у него был шанс закончить матч после третьей партии. В концовке встречи его тренер Жиль Сервара даже ушел с трибуны, чтобы Даниил немного остыл и не поддавался эмоциям. Тактика сработала — последний сет был выигран под ноль, Медведев в третий раз подряд выходит в четвертый круг Australian Open. Там в споре за четвертьфинал он сыграет с американцем Маккензи Макдональдом.

Ну а в случае успеха в битве с МакМаком, Даниила в четвертьфинале может ждать русское дерби. Андрей Рублев уверенно сделал еще один шаг навстречу своему напарнику по сборной России, не отдав в третьем раунде ни одной партии испанцу Фелисиано Лопесу. В отличие от Медведева, Андрей в этом году еще не проиграл ни единого сета. В четвертом круге Рублеву будет противостоять 24-й сеянный норвежец Каспер Рууд.