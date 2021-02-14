Российский дебютант основной сетки турнира «Большого шлема» выбил второго сеянного игрока подряд и вышел в топ-8 Autsralian Open. Наш квалифай бился с канадцем три с половиной часа и совершил камбэк.

Открытый чемпионат Австралии

Мужчины. Четвертый круг

Аслан Карацев (Россия, Q) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 20) — 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4

Еще год назад Аслан Карацев вообще не выступал на турнирах ATP-тура, а сейчас он — в шаге от четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии. Для этого ему пришлось сыграть в квалификации в Дохе и встретиться с девятой ракеткой мира Диего Шварцманом в третьем круге Australian Open. Тройной счет 6:3 и доминирование в том матче вывели Карацева в 1/8 финала, где россиянин играл с номинально более слабым соперником, чем аргентинец, — Феликсом Оже-Альяссимом. Но битва получилась намного напряженнее. Соперники провели на корте три с половиной часа, а Аслан в 27 лет впервые сыграл пятисетовый официальный матч. И сразу же победил!

Неудача в первой половине матча

В матче с канадцем розыгрыши стали короче, чем были два дня назад в игре со Шварцманом. Первая партия прошла под диктовку Оже-Альяссима — Карацев допускает слишком большое количество затяжных ударов, приводящих к ударам в сетку, две двойные в первом же гейме на своей подаче и около десяти невынужденных к середине сета. Ключевым моментом стала проблема с первой подачей россиянина — до середины партии ему не удавалось взять и гейма на подаче, а канадец тем временем постоянно заставлял его ошибаться. Как закономерный итог — Аслан проигрывает первую партию в основной сетке.

Второй сет начался примерно с такого же — неплохой прием Карацева перебивался слабой подачей. Количество невынужденных ошибок все росло — по этому показателю россиянин вдвое превосходил канадца. Большая часть из них — проблема со вторым ударом после подачи, когда мяч постоянно улетал в сетку. А в середине партии Аслан проиграл гейм просто за счет неточностей при ударе справа — казалось бы, сильным местом Карацева. В подобной манере второй сет легко достается Оже-Альяссиму.

Перед третьей партией Аслан берет таймаут, чтобы восстановиться морально и сбить настрой сопернику. В двух сетах россиянин пробовал разные варианты, выходил к сетке. Вот только канадец был готов к любым приемам Карацева. Да и двигался он значительно быстрее, заставляя соперника ошибаться.

Аслану тяжело давался каждый розыгрыш, а Оже-Альяссим продолжал атаковать и владеть игрой. Возможно, у Карацева уже не осталось эмоций после предыдущего матча со Шварцманом — ту игру он провел совершенно в другой манере, легко выполняя удары и отлично подавая. Сегодня на корте был совершенно другой россиянин — несколько раз Аслан подбадривал себя криками «Come on!», а потом даже начав кричать после удачных розыгрышей. На старте сета ему это помогло — Карацев наконец легко берет гейм на своей подаче.

.@FelixTennis is a man on a mission ?



He leads Karatsev 6-3 6-1 and is one step closer to a maiden QF ?#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/JxzPpV0Ow3 — #AusOpen (@AustralianOpen) February 14, 2021

В третьей партии россиянин сильно прибавил в подаче, и уже Феликс начинает ошибаться. 2:3 — Аслан выходит вперед в сете впервые в этом поединке. После отдает сопернику всего один гейм, уверенно беря все остальные. И оформляет первую субботнюю победу в сете в третьей партии — Карацев возвращается в борьбу за выход в четвертьфинал.

Гениальный камбэк

На старте четвертой партии россиянин повел в счете, но гейм выдался тяжелейшим — Оже-Альяссим не хотел просто отдавать сопернику ни одного розыгрыша. Феликс сбавил темп своей игры, стал больше ошибаться — у Карацева выросли шансы на ответную хорошую игру. Часть ошибок с обеих сторон могли произойти из-за птиц, которые активно начали летать над кортом — видимо, заняли места отсутствующих из-за локдауна болельщиков.

Hanging on! ?@felixtennis survives multiple break points to stay within reach of Karatsev. The ?? star is still down a break 4-3 in the fifth.#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/QjwFmERHVM — #AusOpen (@AustralianOpen) February 14, 2021

Пара первых геймов была абсолютно равной — россиянин и канадец обменивались удачными ударами, постоянно догоняя друг друга в счете. Хотя в общем в сете вел именно Карацев — у него продолжали заходить удары, не получавшиеся на старте матча, а Оже-Альяссим продолжал ошибаться. Дальше Аслан уже дожимал соперника, экономя силы на подаче соперника и выигрывая за счет своей.

Для Феликса Оже-Альяссима Australian Open 2021 — седьмой турнир «Большого шлема», но он ни разу не доходил до стадии четвертьфинала. Аслан Карцев вообще впервые играет на таком крупном старте. Ни один из соперников до этого не участвовал в полноформатном пятисетовом матче — настало время проверки физических и моральных сил канадца и россиянина.

Многие подачи Феликса задевали сетку — на Открытом чемпионате Австралии у игроков есть большие претензии к машине, фиксирующей нетболы. Но здесь ошибка была именно Оже-Альяссима — он подавал низко, а когда пытался направить удар повыше, попадал в аут. Аслан мог фактически завершить матч в свою пользу, взяв самый затяжной гейм игры при счете 4:2 — у россиянина было четыре брейк-поинта, а всего ровно в гейме — шесть раз. Не получилось — канадец прекрасно подавал, а Карацев ошибался на приеме. Весь сет соперники терпели (все-таки пять сетов они до этого не играли, а тут еще и выглянуло солнце) и ждали ошибок друг друга — свою подачу они брали. Выносливей (или удачливее) оказался Карацев, под ноль взяв последний гейм.

A magical run continues with a magical comeback ??@AsKaratsev takes down another seed and is through to the final 8??#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/6hqBuTV7qS — #AusOpen (@AustralianOpen) February 14, 2021

Год назад Аслан Карацев не входил и в 250 лучших теннисистов мира. После Australian Open россиянин даже если проиграет в четвертьфинале сможет претендовать на топ-65 в рейтинге ATP. «Все говорят про Аслана Карацева», — заметил интервьюер в послематчевой серии вопросов. И это реально так — спортсмен, не входящий и в сотню лучших выигрывает седьмую игру подряд (с учетом квалификации), хотя за весь прошлый год он победил в ATP-туре всего шесть раз. На Открытом чемпионате Австралии-2021 россиянин уже выбил 8-ю и 20-ю ракеток турнира. Но в следующем поединке будет не проще — Аслан встретится либо с третьим сеянным австрийцем Домиником Тимом, либо с Григором Димитровым из Болгарии. Но тут уже невозможно относить к перспективная россиянина скептически — уже четыре игры подряд он доказывает, что чудеса реальны.