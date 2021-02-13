В четвертом круге Australian Open в мужской сетке впервые в истории — три россиянина

Аслан Карацев, Даниил Медведев и Андрей Рублев победили в матчах третьего круга Открытого чемпионата Австралии и повторили российский рекорд на турнирах «Большого шлема». Всего в третий раз в истории сразу три наших игрока пробились в 1/8 финала мэйджора. Ранее подобное случалось в 2006 году в Нью-Йорке и год спустя в Париже. Россия была близка и к историческому рекорду, но Карен Хачанов не справился с итальянцем Маттео Берреттини.

Случаи, когда больше двух россиян вышло в 1/8 финала турнира «Большого шлема». Фото «СЭ»

Но даже несмотря на поражение Хачанова, Россия заняла первое место по представительству в 1/8 финала Australian Open-2021. Двумя спортсменами в четвертом раунде представлены Италия, Канада и Сербия, одним — Австрия, Болгария, Германия, Греция, Испания, Норвегия и США.

При этом лидером турнира по нескольким статистическим показателям оказался Аслан Карацев, занимавший перед стартом 114-е место в рейтинге АТР. Так, 27-летний дебютант турниров «Большого шлема» на данный момент лидирует по разности выигранных и проигранных геймов, немного опережая Стефаноса Циципаса и Рафаэля Надаля. Даниил Медведев делит по этому показателю четвертое место с ближайшим соперником Карацева Феликсом Оже-Альяссимом, а Андрей Рублев замыкает десятку лучших.

Лидеры по разности геймов в трех первых кругах Australian Open-2021 среди участников 1/8 финала. Фото «СЭ»

Также Карацев вместе с Медведевым и Циципасом увереннее всех чувствует себя на приеме подачи соперника. Все трое сделали по 19 брейков, но если Даниилу и Стефаносу для этого понадобилось провести 11 сетов, то Аслан ограничился девятью. Неподалеку располагаются игравший больше всех серб Душан Лайович и признанные мастера приема Надаль и Оже-Альяссим.

Лидеры по взятым подачам соперника в трех первых кругах Australian Open-2021 среди участников 1/8 финала. Фото «СЭ»

В трех первых матчах Карацев завершил ударом навылет 122 атаки, позволив соперникам обыграть себя всего 23 раза. Казалось бы, эту аномалию нужно объяснять уровнем соперников, но разгром девятой ракетки мира Диего Шварцмана со счетом 50:5 по виннерсам заставляет пристальнее посмотреть на Аслана. По среднему количеству активно выигранных за гейм очков россиянин незначительно опережает Милоша Раонича, вместе с которым существенно оторвался от Стефаноса Циципаса. Зато по нейтрализации атак соперников составить конкуренцию показывающему аномальные цифры Аслану может только его будущий оппонент Оже-Альяссим. Другие два россиянина по обоим показателям располагаются в середине, но Рублев все же чуть лучше атакует и чуть лучше защищается.

Лидеры Australian Open-2021 по среднему количеству активно выигранных очков за гейм среди участников 1/8 финала. Фото «СЭ»

Наконец, по числу эйсов за гейм Карацев не входит в лидирующую группу, которую возглавляет апологет силового тенниса среди оставшихся игроков Милош Раонич. Недалеко от канадца располагаются Александр Зверев и лучший подающий из россиян — Андрей Рублев.