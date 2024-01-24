Калинской не хватило «физики». Но россиянка может гордиться выступлением на Australian Open

Анна уступила в четвертьфинале в Мельбурне, но совершила гигантский прорыв в результатах.

Australian Open 2024. Женщины. Четвертьфинал

Чжэн Циньвэнь (Китай, 12) — Анна Калинская (Россия) — 6:7 (4:7), 6:3, 6:1

Российских теннисисток не осталось в турнирной сетке женского одиночного разряда Australian Open — последней на стадии четвертьфинала зачехлила ракетку Анна Калинская, уступившая китаянке Чжэн Циньвэнь. Впрочем, Калинская все равно добилась значительного успеха, который может помочь ей поверить в себя и в не столь отдаленном будущем прорваться в элиту.

Успехи под «Калинку»

Для многих, безусловно, стало неожиданностью, что именно Калинская показала на нынешнем Открытом чемпионате Австралии лучшие результаты среди россиянок. Ведь начинала она турнир в Мельбурне в статусе 75-й ракетки мира и десятой ракетки нашей страны. Да и на турнирах «Большого шлема» к 25 годам Анна играла не просто слабо, а крайне неудачно. Судите сами, за 13 турниров она ни разу не прошла дальше второго круга. А на Australian Open до нынешнего года и вовсе проиграла все четыре своих одиночных матча.

Тем не менее кропотливая работа с тренером-единомышленником Патрисией Тарабини из Аргентины дала свои результаты. Уже весной 2023-го Анна очень неплохо смотрелась на грунте, одержав несколько хороших побед. В частности, над Еленой Рыбакиной на супертурнире в Мадриде. Но в третьем круге супертурнира в Риме в матче все с той же Рыбакиной Калинская получила травму ноги, которая оказалась очень серьезной. Теннисистка пропустила почти пять месяцев, вернувшись на корт только в конце августа на US Open.

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Из-за простоя она выбыла даже из топ-100, но затем благодаря успешному выступлению в конце осени на турнирах WTA-125 (финал в Мексике и титул в США) сумела вернуться в топ-80. Начало нынешнего сезона также было обнадеживающим — в Аделаиде из квалификации Калинская дошла до второго круга, победив еще одну четвертьфиналистку Открытого чемпионата Австралии-2024 Барбору Крейчикову из Чехии и в упорном трехсетовом матче уступив соотечественнице Дарье Касаткиной. В Мельбурне в четырех встречах основной сетки она отдала две партии — американкам Кэти Волынец в первом круге и Слоан Стивенс в третьем. Аранчу Рус из Нидерландов и итальянку Жасмин Паолини она обыграла в двух сетах.

«Конечно, дебютный выход в четвертьфинал придал мне уверенности на будущее», — призналась после победы над Паолини Анна. Добавляли ей куража и песни «Калинка» и «Ой, цветет калина», которые пели болельщики на мельбурнских кортах. По словам Анны, она познакомилась и пообщалась с поклонниками своего таланта.

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В трех геймах от победы

Впрочем, было понятно, что матч с Чжэн Циньвэнь получится крайне непростым. 21-летняя китаянка уже в прошлом сезоне порой впечатляла своей агрессивной и мощной игрой, а также достойными результатами. Победа над Калинской позволяла ей дебютировать в топ-10 рейтинга WTA, и Чжэн наверняка мечтала таким образом прорваться в элиту.

Однако в первой партии Калинская совершенно не уступала более титулованной, пусть и более юной оппонентке. Она не отсиживалась в обороне, а порой переигрывала соперницу в агрессивных обменах ударами, сделав 10 виннерсов против 14 у китаянки. Зато невынужденных ошибок у нее было на шесть (12 против 18) меньше. Правда, по ходу партии россиянке приходилась периодически отыгрываться — она в самом первом гейме отдала подачу, но сразу же сделала обратный брейк. При 2:2 история повторилась — соперницы обменялись любезностями на своих подачах. После чего Калинская спаслась с 15:40 в седьмом гейме, а дальше игра относительно спокойно дошла до тай-брейка.

Чжэн Циньвэнь. Фото Reuters

И вновь китаянка вырвалась было вперед — 3:1. Но с этого момента Калинская заиграла безупречно, уступив на тай-брейке только в одном розыгрыше. Сет она завершила блестящим приемом навылет. Выход в полуфинал стал значительно ближе, тем более в первой половине второй партии равная борьба продолжилась. Однако при 3:3, когда она по сути находилась в трех геймах от победы, Анна пару раз ошиблась, а в паре розыгрышей отдала инициативу, позволив Чжэн Циньвэнь успешно атаковать.

В этот момент в матче и наступил окончательный перелом. Китаянка стала реже ошибаться, а Калинская сбавила в движении, допуская все больше и больше брака. В итоге до конца встречи россиянка выиграла лишь один гейм — самый первый в решающем сете. Но следующую свою подачу проиграла под ноль, а затем и позволила сопернице сделать второй обратный брейк. При счете 1:4 Анна взяла медицинский перерыв, пожаловавшись на боли в спине. Это чуть сбило оппонентку, в следующем гейме счет стал «ровно», однако затем Чжэн собралась, взяла свою подачу и завершила встречу на подаче Калинской, которая явно сдала по «физике».

Тем не менее Анна может гордиться своим результатом в Мельбурне. Благодаря дебютному четвертьфиналу «Большого шлема» она с понедельника дебютирует в топ-40 на 38-м месте. И с такой игрой, как на нынешнем Australian Open, это точно не предел.