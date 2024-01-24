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«Собирался сказать жене, что могу задержаться на день». Медведев продолжает покорять Австралию

Даниил Медведев оценил выход в полуфинал Australian Open 2024
Артем Агапов
редактор отдела интернет
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Даниил Медведев на Australian Open 2024.
Фото Reuters
Даниил Медведев.
Фото Reuters
Даниил Медведев (справа) и Хуберт Хуркач.
Фото Reuters
Даниил Медведев (справа) и Джон Макинрой.
Фото Reuters
Даниил Медведев после матча.
Фото Reuters
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Российский теннисист выиграл еще один сложный матч на Australian Open.

«Я так разбит прямо сейчас»

Даниил Медведев победил Хуберта Хуркача в пяти сетах четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии-2024 — 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4. Матч на главном стадионе турнира «Род Лэйвер Арена» растянулся на 3 часа и 59 минут. Россиянин и поляк в очередной жаркий день провели красивое противостояние, выдали несколько хайлайтов и прокатили зрителей на американских горках. В развязке пятой партии Хуркач взял один из лучших розыгрышей матча после удачного отскока от сетки. Медведев старался сохранять спокойствие и показал в своем теннисе несколько других сильных сторон. Даниил с первых геймов и затем в решающем сете принимал подачу соперника близко к задней линии, по ситуации выходил к сетке и на матч-пойнте выиграл дроп-шотом.

Даниил Медведев. Медведев нашел счастье у сетки. Россиянин рискнул и вышел в полуфинал Australian Open

После матча Медведев ответил на вопросы бывшей первой ракетки мира Джона Макинроя. Легендарный американский теннисист заменил в роли интервьюера своего соотечественника Джима Курье, с которым россиянин ярко общался после двух предыдущих игр. Макинрой оценил победу Даниила с невероятной выкладкой как физически, так и ментально.

«Я так разбит прямо сейчас, — рассмеялся Медведев и рассмешил арену. — Честно, не то чтобы у меня закончился бензин, но я чувствовал себя очень тяжело физически уже в конце второго сета. И сказал себе: окей, нужно постараться оставаться крепким. Сделал брейк в четвертом, но он играл хорошо, даже не буду слишком себя ругать. В четвертом сете у меня вообще не было концентрации. И я такой: окей, я просто должен по максимуму постараться сделать все, что могу — и посмотрим, если проиграю — то проиграю, поеду домой, это нормально. И я рад, что вот так смог выиграть. И мне очень понравился матч-пойнт, хах».

Даниил Медведев.
Фото Reuters

«Маленький сюрприз»

Макинрой вернулся к мастер-классу Медведева на «Род Лэйвер Арене» два дня назад: Даниил после матча четвертого круга с Нуну Боржешем рассказал Курье об эволюции своей игры на приеме с уходом все дальше от задней линии. Против Хуркача россиянин удивил сменой позиции.

«Это забавно, потому что после на пресс-конференции меня тоже спрашивали о приеме, интересовались, когда я решаю иногда выходить поближе и собираюсь ли это делать, — сказал Медведев. — Я знал, что Хуберт великолепно подает с отскоком. Возможно, он единственный, у кого мяч после подачи, даже если я буду стоять очень далеко сзади, продолжает идти вверх и никогда не опускается. Так что я подумал, что оставаться там — это особо не сработает. Поговорив с Джимом, поговорив на пресс-конференции, я как бы сказал себе: «Знаю, что в следующем матче буду оставаться близко, но не собираюсь говорить об этом вам, ребята, прямо сейчас». Так что маленький сюрприз здесь и сейчас. Я рад, что это как бы сработало».

Даниил Медведев на&nbsp;Australian Open 2024. «Тренируюсь, устаю, отдыхаю, играю». Медведев устроил шоу на главной арене Australian Open

Макинрой заметил, что в третьем и четвертом сете Медведев снова отошел глубже, но в пятом вернулся вперед. При этом Даниил сыграл комбинацию «подача и выход к сетке» в паре важных моментов и в целом чаще выбегал к сетке.

«Это все вместе, потому что иногда Хуби играет так же, как я, дает себе время на то, чтобы немного поднять мяч, тогда очень рискованно идти к сетке. Но иногда ты должен это сделать, — сказал Медведев. — Я как бы думал о том, что очень устал, играю против ветра, если начнем разыгрывать, не чувствовал достаточно [сил] для победы в розыгрыше. И снова подумал: сделаю подачу с выходом к сетке, если проиграю — полечу завтра домой, хах. Честно, так иногда я думаю на корте. С Руусувуори после второго сета [при счете 0-2] я был на корте и подумал: «Проклятие, уже вроде как 2.00 утра, не думаю, что успею поймать шестичасовой вылет завтра вечером». И как бы собирался сказать жене, что я, вероятно, задержусь на день в Австралии. И вот через неделю мы говорим с вами, буду здесь снова через два дня, так что, да, иногда другая ментальность».

Даниил Медведев (справа) и Джон Макинрой.
Фото Reuters

«Рад заставить соперника бегать и рад бегать сам»

Макинрой предположил, что Медведев может быть немного недоволен, как дирекция Australian Open назначает время его матчей. За неделю россиянин сыграл пять сетов до раннего утра против Эмиля Руусувуори во втором круге, через день вышел на корт в дневную жару с Феликсом Оже-Альяссимом и сделал это снова против Хуркача. «Не стоит ли попросить у организаторов немного любви?» — спросил американец.

«Где Крейг? Где Крейг? — Медведев оглянулся по сторонам как будто в поисках директора Australian Open Крейга Тайли, защитил супервайзора турнира Моник Лим и обращением к публике сорвал новую овацию. — Моник ничего не может с этим поделать, Моник — лучшая. Нет, думаю, что все нормально. Потому что в четыре утра [закончить матч] тяжелая, тяжелая ситуация. Честно, они начали два матча в 12, девушки играли где-то около 3 часов 30 минут, а Алькарас играл 4 часа, так что это было как будто специально у них, у теннисистов, ха-ха. Я люблю этот турнир. У меня на нем было несколько тяжелых моментов, это точно, но я обожаю его и счастлив быть здесь. Спасибо, ребята, за поддержку».

Даниил Медведев на&nbsp;Australian Open 2024. «Будем надеяться, мне помогли тренировки после вечеринок». Медведев раскрылся после ночи без сна

Макинрой уточнил у Медведева про его математическое образование и знание геометрии. Легендарный чемпион заметил: когда теннисист стоит очень далеко от задней линии, то бегает больше других игроков, но все равно делает это.

«Да, кажется, на US Open есть статистика, которая показывает метры пробега на один розыгрыш, — сказал Медведев. — Не помню точные цифры, но скажем так. Даже в матчах Алькараса, который может проводить длинные розыгрыши, это где-то 15 метров или футов, что угодно. И в моих матчах — 25. Но это одинаково и для меня, и для моего соперника. Так что считаю, что каждый раз это тяжело и мне, и моему сопернику. И на этом Australian Open я смог выиграть в четырех и пяти сетах по два раза. Так что рад заставить моего соперника побегать, рад бегать сам».

Даниил Медведев после матча.
Фото Reuters

«Проявите немного любви»

Медведев после матча послал воздушные поцелуи в сторону своего бокса. Макинрой не прошел мимо этого празднования, попросил воздать должное команде россиянина с тренером Жилем Сервара и развить этот жест в случае победы на турнире.

«После матча я послал им [воздушные] поцелуи. Это было, вероятно, впервые в моей жизни. И не знаю, буду ли делать такое снова, — сказал Медведев. — Но смотрите, он знает, как мне нравится работать с ним, иначе мы бы не продолжали. Надеюсь, ему нравится работать со мной тоже. И я попрошу вас, ребята, проявить немного любви к моей команде, она делает отличную работу. Немного аплодисментов для них, они будут счастливы».

Даниил Медведев на&nbsp;Australian Open 2024. «Надеюсь, хотя бы однажды выиграю здесь». Медведев хочет измениться на Australian Open

«Просто хочу поспать», — написал Медведев после матча на камере. Даниил в третий раз в карьере не остановился в Мельбурне на стадии четвертьфинала, в обоих предыдущих случаях он затем играл в решающем матче первого в сезоне турнира «Большого шлема» (2021, 2022). Сейчас третью ракетку мира после всех изматывающих игр ждет новое противостояние с Карлосом Алькарасом или Александром Зверевым. И это точно будет увлекательно.

Australian Open
Даниил Медведев
Джон Макинрой
Карлос Алькарас
Хуберт Хуркач
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