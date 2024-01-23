Биография Анны Калинской: детство и карьера российской теннисистки
Анна Николаевна Калинская
Дата рождения: 2 декабря 1998 года
Место рождения: Москва, Россия
Рост: 175 см
Вид спорта: теннис
Детство и юность Анны Калинской
Будущая теннисистка родилась в семье, в которой слово «спорт» было знакомо каждому. Отец Николай — начальник сборной России по бадминтону, в прошлом мастер спорта СССР. Мама Елена некоторое время работала тренером с бадминтонистами, но впоследствии сделала выбор в пользу дочери и начала сопровождать ее на соревнованиях. Старший брат Николай Калинский увлекся футболом и сейчас является полузащитником клуба РПЛ «Пари НН».
«Да, у нас спортивная семья. Папа и мама серьезно занимались бадминтоном, а брат — футболист. Мама работала тренером, но в последнее время она прекратила тренировать, потому что очень много ездит со мной. Кстати, сейчас на «Ролан Гаррос» со мной и мама, и папа», — рассказала Калинская «СЭ» в 2015 году.
Несмотря на то что Анна родилась в Москве, ее спортивный путь в теннисе начался в Днепропетровске. Там она проводила летние каникулы в гостях у бабушки и ради развлечения начала посещать теннисную академию.
«Все началось у бабушки в Днепропетровске, куда в детстве летом меня отвозили родители. Там мне нечем было заняться, и однажды вместе с двоюродной сестрой я пошла в теннисную академию. Сестра там уже тренировалась», — говорила"СЭ" теннисистка.
В итоге после возвращения в Москву Калинская приступила к активным тренировкам. В восьмом классе Анна даже перешла на домашнее обучение, чтобы уделять больше внимания теннису.
Спортивная карьера Анны Калинской
Первым тренером Калинской стала Жанна Лебедева, с которой спортсменка работала в Москве. Впоследствии Анна сменила несколько специалистов, которые также базировались в столице.
«В Днепропетровске я играла недолго и затем, после возвращения в Москву, стала тренироваться у Жанны Олеговны Лебедевой на разных площадках в Отрадном и Алтуфьево. Потом было еще два тренера, а последние три или четыре года меня тренирует Леван Нанава, который работает в Химках в клубе «Это теннис». Он из Грузии, но давно живет в Москве», — поясняла теннисистка в интервью «СЭ» в июне 2015 года.
В 14 лет Калинская перебралась в США для тренировок, ездила в Академию Муратоглу во Франции, однако вскоре вернулась в Москву. В столь юном возрасте ей было тяжело оказаться одной в незнакомой стране без поддержки семьи.
«Где-то пять лет назад я пыталась тренироваться в США, но я не могла там жить, потому что мне нужна семья. Для меня очень важна эта поддержка. Еще я шесть раз ездила в Академию Муратоглу. Это очень хорошая академия, но мне лучше оставаться в Москве», — сообщила теннисистка пресс-службе WTA в 2018 году.
Первые успехи Калинской на юниорском уровне случились в парном разряде. В 2014 году Анна выиграла на международном зальном чемпионате Чехии по теннису в паре. Спустя год россиянка победила на турнире в Санрайзе с американкой Катериной Стюарт и дошла до финала юниорского US Open вместе Анастасией Потаповой, где проиграла Александре Поспеловой и Виктории Кужмовой.
В 2016 году Калинской покорился турнир «Большого шлема» — в паре с Терезой Мигаликовой из Словакии она победила на юниорском Australian Open. Также Анна в этом же году завоевала еще два титула в парном разряде вместе с Терезой: в бахрейнской Манаме и в Empire Slovak Open в Трнаве.
Параллельно с выступлениями в парах Анна с 2015 года начала пробовать себя и в одиночном разряде. В этом же году она дошла до финала «Ролан Гаррос» по юниорам, а также на международных турнирах в Анталье и Эль-Кантави. В следующем сезоне Калинская остановилась в шаге от титула в Манаме, а затем выиграла турнир в казахстанском Шымкенте и ITF в Минске.
В 2016 году Калинская получила звание мастера спорта России. Последующие годы развитие карьеры Анны тормозили различные травмы и повреждения. В 2018 году она завоевала еще один парный титул — вместе с Викторией Кужмовой на турнире J&T Banka Prague Open.
Спустя год после того, как Калинская сообщила, что ей лучше тренироваться в Москве, она начала сотрудничество с Патрисией Тарабини и пыталась заниматься в Америке на кортах в Майами. С этим специалистом Анна сотрудничает и по сей день.
«Мой тренер — Патрисия Тарабини, тренируюсь на тех же кортах, в Майами. Поменялся фитнес-тренер с момента травмы. Знаю Патрисию уже четыре с половиной года, она мне как вторая мама, поэтому очень тяжело представить, что рядом будет тренировать какой-то мужчина?», — рассказала теннисистка в интервью Sports.ru.
Вплоть до 2023 года больших успехов в карьере Калинской не было. Россиянка несколько раз попадала в основную сетку турниров серии «Большого шлема», но забраться дальше второго круга ей не удавалось. В рамках WTA Tour Анна трижды становилась чемпионкой, но только в парном разряде.
Самый престижный из титулов в паре теннисистка завоевала в 2022 году — Калинская взяла титул в Санкт-Петербурге в дуэте с американкой Кэти Макнили. До этого были победы в Праге (в 2019 году с Викторией Кужмовой) и Портороже (в 2021-м с Терезой Мигаликовой).
В сентябре 2023 года Анна вместе с Юлией Путинцевой из Казахстана доходила до финала Japan Open. В октябре она дошла до одиночного финала турнира WTA 125 в Мехико, где уступила американке Эмине Бекташ. А в ноябре на уровне WTA Challenger Circuit россиянка завоевала титул в одиночном разряде — на турнире WTA 125 в американском Мидленде.
В 2024 году Калинская стала единственной россиянкой, которая добралась до четвертьфинала Australian Open в женском одиночном разряде. Анна показала свой лучший результат на турнирах «Большого шлема», так как ранее не проходила дальше второго круга. В 1/8 финала российская теннисистка обыграла Жасмин Паолини со счетом 6:4, 6:2.
«Было потрясающе пройти два круга на «Большом шлеме», но провести так много матчей на таком прекрасном турнире — это нечто особенное. Я улучшила игру — это ключевое для того, чтобы одерживать победы. И я борюсь, сохраняю положительный настрой. Может быть, я не показываю, что нервничаю. Но вообще первые три круга получились такими тяжелыми, что я больше не могу нервничать», — сказала Калинская после матча.
Достижения Анны Калинской
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Три титула WTA Tour (в парном разряде)
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Один титул WTA Challenger Circuit (WTA 125 — в одиночном разряде)
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Чемпионка одного юниорского турнира «Большого шлема» (в парном разряде)
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Финалистка одного юниорского турнира «Большого шлема» (в одиночном разряде)
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Финалистка одного юниорского турнира «Большого шлема» (в парном разряде)
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Бывшая третья ракетка мира в юниорском рейтинге
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Чемпионка России в одиночном женском разряде
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Мастер спорта России
Личная жизнь Анны Калинской
25-летнюю теннисистку связывали отношения со скандально известным австралийцем Ником Кирьосом. Первое время спортсмен уделял большое внимание соцсетям россиянки, оставляя много лайков и комментариев с комплиментами, а затем уже начал появляться в окружении Калинской.
Пару периодически видели вместе на публике. Однако Анна и Ник нередко устраивали разборки все в тех же соцсетях. Российская теннисистка даже называла звездного парня дьяволом. В итоге спортсмены расстались. В Сети даже была информация, что Калинская якобы влепила пощечину Кирьосу в ночном клубе и бросила в него бокал. Но разумеется, никто эту версию подтверждать не стал.
«Мы расстались. Мы не друзья. Я понимаю, что вы его фанаты, это хорошо, но я не хочу больше говорить о нем. Проявите, пожалуйста, ко мне уважение. Спасибо», — написала Калинская позднее в соцсетях.
Сейчас теннисистка больше сконцентрирована на спорте и держит в тайне подробности своей личной жизни. Единственный известный мужчина, который оставляет комментарии под постами Анны и посвящает ей хвалебные посты, — это ее брат Николай, который очень гордится спортивными успехами своей сестры.
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