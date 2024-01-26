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Сегодня, 17:32

Губерниев о победе Медведева над Зверевым: «Большой шлем» должен покориться Даниилу»

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Спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал для «СЭ» победу российского теннисиста Даниила Медведева над Александром Зверевым (5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3) в полуфинале Australian Open.

«Медведев находится в расцвете своих теннисных сил. Поэтому он в каждом турнире способен дойти до максимума, в том числе и выиграть титул. Тут ничего комментировать и не нужно. Он в числе лучших теннисистов мира. Против любого игрока Медведев способен победить. Поэтому я не удивлен его победе, он хороший спортсмен. Пожелаем ему удачи. «Большой шлем» должен ему покориться», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Анастасией Тынянкиной.

В финале 28 января Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером, который обыграл серба Новака Джоковича.

Australian Open
Александр Зверев (теннис)
Даниил Медведев
Дмитрий Губерниев
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