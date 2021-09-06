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Зверев обыграл Синнера и вышел в четвертьфинал US Open

21:41
Александр Зверев. Фото USA Today Sports
Александр Зверев. Фото USA Today Sports
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Немецкий теннисист Александр Зверев победил итальянца Янника Синнера (6:4, 6:4, 7:6 (9:7)) в 1/8 финала US Open в мужском одиночном разряде.

Матч продолжался два часа и 28 минут. В 1/4 финала Зверев сыграет с победителем пары Райлли Опелка (США) — Ллойд Харрис (ЮАР).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Александр Зверев (Германия, 4) — Янник Синнер (Италия, 13) — 6:4, 6:4, 7:6 (9:7)

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