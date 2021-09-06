Зверев обыграл Синнера и вышел в четвертьфинал US Open
21:41
Немецкий теннисист Александр Зверев победил итальянца Янника Синнера (6:4, 6:4, 7:6 (9:7)) в 1/8 финала US Open в мужском одиночном разряде.
Матч продолжался два часа и 28 минут. В 1/4 финала Зверев сыграет с победителем пары Райлли Опелка (США) — Ллойд Харрис (ЮАР).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Александр Зверев (Германия, 4) — Янник Синнер (Италия, 13) — 6:4, 6:4, 7:6 (9:7)
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