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Бенчич обыграла Свентек и вышла в четвертьфинал US Open

20:17
Белинда Бенчич. Фото Getty Images
Белинда Бенчич. Фото Getty Images
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Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич победила полячку Игу Свентек (7:6 (14:16), 6:3) в 1/8 финала US Open в женском одиночном разряде.

Матч продолжался два часа и 10 минут. В 1/4 финала швейцарка сыграет с победительницей пары Шелби Роджерс (США) — Эмма Радукану (Великобритания).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Белинда Бенчич (Швейцария, 11) — Ига Свентек (Польша, 7) — 7:6 (14:12), 6:3

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