Бенчич обыграла Свентек и вышла в четвертьфинал US Open
20:17
Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич победила полячку Игу Свентек (7:6 (14:16), 6:3) в 1/8 финала US Open в женском одиночном разряде.
Матч продолжался два часа и 10 минут. В 1/4 финала швейцарка сыграет с победительницей пары Шелби Роджерс (США) — Эмма Радукану (Великобритания).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Белинда Бенчич (Швейцария, 11) — Ига Свентек (Польша, 7) — 7:6 (14:12), 6:3
Читайте также
4
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю