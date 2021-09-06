US Open-2021: мужчины, расписание и результаты 6 сентября
09:15
В понедельник, 6 сентября, — восьмой день US Open.
На Открытом чемпионате США пройдут очередные матчи четвертого круга в мужском одиночном разряде.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг, 1/8 финала
6 сентября, понедельник
19.00 (мск). Александр Зверев (Германия, 4) — Янник Синнер (Италия, 13)
20.00. Райлли Опелка (США, 22) — Ллойд Харрис (ЮАР)
22.00. Оскар Отте (Германия, Q) — Маттео Берреттини (Италия, 6)
7 сентября, вторник
02.00 (мск). Новак Джокович (Сербия, 1) — Дженсон Бруксби (США, WC)
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