Янник Cиннер: статистика выступлений на Australian Open

Четвертая ракетка мира Янник Синнер впервые в карьере сыграет в финале Открытого чемпионата Австралии. Он стал первым итальянским теннисистом в истории, который дошёл до финала Australian Open в одиночном разряде. Соперником итальянца будет россиянин Даниил Медведев.

Синнер в четвертый раз в карьере принимает участие в основной сетке «Мэйджора» в Австралии. Ранее в Австралии ему не удавалось пройти дальше 1/4 финала. Тем не менее, на турнирах серии «Большого шлема» Янник доходил до полуфинала — на Уимблдоне в 2023 году и на Roland Garros в 2020-м.

Статистика выступлений Янника Синнера на Australian Open

2020 — 2-й раунд, дебют в основной сетке

2021 — 1-й раунд

2022 — 1/4 финала

2023 — 4-й круг

Следить за финалом Открытого чемпионата Австралии можно с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте «СЭ». Действующим обладателем титула является серб Новак Джокович.

Основную информацию о первом в сезоне турнире «Большого шлема» читайте в нашем материале.

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