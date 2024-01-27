Янчук: «Соболенко прошлась катком по своим соперницам на Australian Open»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу белорусской теннисистки Арины Соболенко на Australian Open-2024. 27 января в финале Открытого чемпионата Австралии вторая ракетка мира победила китаянку Чжэн Циньвэнь (6:3, 6:2).

«Хочется поздравить наших братьев-белорусов с такой грандиозной победой, — приводит слова специалиста ТАСС. — Соболенко прошлась катком по своим соперницам, закатала их под асфальт. Она обладает мощными ударами справа и слева, ее феерические возможности могли и раньше приносить победы на турнирах Большого шлема, но у нее немного неуравновешенная психика, не хватает устойчивости внимания, стабильности. У Соболенко потрясающие удары, но они часто достигали сетки или аута, теперь же она набирает опыт, улучшает свой настрой и больше контролирует себя, поэтому побеждает».

25-летняя белоруска не проиграла соперницам на турнире ни одного сета и стала первой теннисисткой после Азаренко, защитившей титул на Australian Open.