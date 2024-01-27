Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 17:50

Ольховский рассказал, за счет чего Медведев может обыграть Синнера в финале Australian Open

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший теннисист Андрей Ольховский поделился ожиданиями от предстоящего финала Открытого чемпионата Австралии между Даниилом Медведевым и Янником Синнером.

«Даниилу будет сложно в матче против Синнера, но он настоящий боец, он очень силен психологически, это может сыграть свою роль. Для победы Даниилу нужно хорошо подавать и чем-то удивить Синнера, и я думаю, что он может это сделать», — цитирует Ольховского ТАСС.

Финал Australian Open в мужском разряде пройдет 28 января в Мельбурне. Начало запланировано на 11:30 по московскому времени.

Источник: ТАСС
Australian Open
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
Янник Синнер
1
0
Читайте также
Даниил Медведев оценил выход в финал Australian Open
Кузьмина заняла 59-е место в первой гонке после пятилетнего перерыва
Генконсул в Пхукете сообщил о скорой депортации участников группы «Би-2»
Восемнадцатилетний спортсмен умер на чемпионате по MMA в Кировской области
Российские силы поразили украинский ЗРК С-300 в Черкасской области
Украинский пленный из Авдеевки рассказал о надежде на спасение войсками РФ
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Янник Cиннер: статистика и результаты выступления на Australian Open 2024

Янчук: «Соболенко прошлась катком по своим соперницам на Australian Open»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости