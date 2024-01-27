Ольховский рассказал, за счет чего Медведев может обыграть Синнера в финале Australian Open

Бывший теннисист Андрей Ольховский поделился ожиданиями от предстоящего финала Открытого чемпионата Австралии между Даниилом Медведевым и Янником Синнером.

«Даниилу будет сложно в матче против Синнера, но он настоящий боец, он очень силен психологически, это может сыграть свою роль. Для победы Даниилу нужно хорошо подавать и чем-то удивить Синнера, и я думаю, что он может это сделать», — цитирует Ольховского ТАСС.