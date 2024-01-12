Янчук назвал первого сложного соперника Рублева на Australian Open

Знаменитый теннисный тренер Виктор Янчук назвал имя первого по-настоящему сложного соперника для Андрея Рублева в сетке Australian Open.

«Теоретически, в четвертьфинале просматривается вероятная встреча Рублева с Синнером. Скажу, что это уже трудно и непонятно. Там Андрею надо будет напрягаться. Думаю, шансы будут равны, и все будет зависеть от того, кто как сыграет в конкретный день. Но будем верить в нашего теннисиста, потому что у него и форма, и характер на уровне. Но первый турнир не угадаешь. Все-таки первый «шлем» в сезоне — больше вещь в себе», — считает Янчук «Газете.Ru» .

Рублев выиграл в Гонконге свой 15-й одиночный титул АТР в карьере в преддверии старта Открытого чемпионата Австралии.