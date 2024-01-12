Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 09:33

Россиянки Корнеева, Тимофеева и Захарова впервые в карьере вышли в основную сетку турнира «Большого шлема»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алина Корнеева.
Фото Global Look Press

Российские теннисистки Алина Корнеева, Мария Тимофеева и Анастасия Захарова вышли в основную сетку Australian Open.

В финале квалификации 16-летняя Корнеева победила венгерку Анну Бондарь (6:3, 6:3), 20-летняя Тимофеева выиграла у австралийки Присциллы Хон (6:2, 4:6, 6:1), а 21-летняя Захарова — у швейцарки Симоны Вальтерт (7:6 (7:1), 6:1).

Все три россиянки впервые в карьере выступят на турнире «Большого шлема». Корнеева является первой ракеткой мира среди юниоров, она впервые участвовала в квалификации взрослого турнира «Большого шлема». Тимофеева играла в квалификации в четвертый раз, Захарова — в седьмой.

Australian Open пройдет с 14 по 28 января.

2
Читайте также
Победительница ЧМ по блицу Гунина рассказала о жизни с диагнозом «волчанка»
Руслан Нигматуллин: «Не стыжусь, что был чушпаном»
МИД Ирана заявил об усилении нестабильности в Йемене из-за ударов по хуситам
Политолог и журналист Вароли назвал последствия удара США по Йемену
Хуситы пообещали отплатить США и Великобритании за атаку на Йемен
США и Великобритания атаковали объекты хуситов в Йемене. Главное
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Тимофеева вышла в основную сетку Australian Open
Полина Кудерметова не смогла пробиться в основную сетку Australian Open
Захарова обыграла Вальтерт в финале квалификации Australian Open
Корнеева пробилась в основную сетку Australian Open
Рублев, Шевченко и Котов сыграют свои первые матчи на Australian Open в воскресенье
Навратилова считает Рыбакину фаворитом Открытого чемпионата Австралии-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тимофеева вышла в основную сетку Australian Open

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости