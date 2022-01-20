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Сегодня, 11:46

«Я уже не заразный». Рублев рассказал о своем состоянии

Теннисист Рублев рассказал о самочувствии после перенесенного ковида
Виктория Кравченко

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, как себя чувствует после перенесенного ранее ковида.

Спортсмен рассказал, что сейчас у него не происходит тестирования, так как он недавно переболел ковидом.

«Мне нужно было сдать тест на антитела по прилете, я его сдал, он был негативным, и ПЦР-тест я не делал. Может, он все еще показывал бы положительный результат. Но я уже не заразный и не опасный. Так как я переболел, уже не делаю ПЦР-тест», — цитирует Рублева Eurosport.ru.

Ранее россиянин во втором круге Australian Open обыграл литовца Ричардаса Беранкиса. Турнир завершится 30 января.

Источник: https://www.championat.com/tags/9983-eurosport/
Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
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