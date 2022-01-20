Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 11:43

Определился потенциальный соперник Медведева по третьему кругу Australian Open

Иван Торопцев
Корреспондент

Нидерландец Ботик ван де Зандсюлп вышел в третий круг Australian Open.

Во втором круге ван де Зандсюлп победил Ришара Гаске. При счете 4:6, 6:0, 4:0 в пользу нидерландца Гаске снялся с матча.

Россиянин Даниил Медведев встретится с ван де Зандсюлпом в третьем круге Australian Open в случае, если победит австралийца Ника Кирьоса во втором круге турнира.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — Ришар Гаске (Франция) — 4:6, 6:0, 4:0 отказ 2-го игрока

Теннис
Даниил Медведев
0
Читайте также
Реклама, шоу и президентская стипендия: сколько зарабатывает Алина Загитова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Australian Open: Рублев вышел в третий круг, Медведев сыграет с Кирьосом. Расписание и результаты 20 января

«Я уже не заразный». Рублев рассказал о своем состоянии
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости