Определился потенциальный соперник Медведева по третьему кругу Australian Open

Нидерландец Ботик ван де Зандсюлп вышел в третий круг Australian Open.

Во втором круге ван де Зандсюлп победил Ришара Гаске. При счете 4:6, 6:0, 4:0 в пользу нидерландца Гаске снялся с матча.

Россиянин Даниил Медведев встретится с ван де Зандсюлпом в третьем круге Australian Open в случае, если победит австралийца Ника Кирьоса во втором круге турнира.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — Ришар Гаске (Франция) — 4:6, 6:0, 4:0 отказ 2-го игрока