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Все титулы и финалы Даниила Медведева на турнирах «Большого шлема»

Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Теннисист Даниил Медведев.
Даниил Медведев.
Фото AFP

28 января третья ракетка мира из России Даниил Медведев уступил итальянскому теннисисту Яннику Синнеру в решающей встрече Australian Open-2024 со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6. Для 27-летнего российского спортсмена это был шестой финал турнира «Большого шлема».

В четверку турниров «Большого шлема» входят US Open, Australian Open, Roland Garros и Уимблдон.

Ниже приведем статистику финалов турниров «Большого шлема», где играл Медведев. Россиянин одержал победу лишь в одном — в 2021 году на Открытом чемпионате в США в матче с сербом Новаком Джоковичем (6:4, 6:4, 6:4).

Все титулы и финалы Даниила Медведева на турнирах «Большого шлема»

  • 8 сентября 2019 года. US Open-2019. Даниил Медведев — Рафаэль Надаль (Испания) — 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. (Поражение Медведева)
  • 21 февраля 2021 года. Australian Open-2021. Новак Джокович (Сербия) — Даниил Медведев — 7:5, 6:2, 6:2. (Поражение Медведева)
  • 12 сентября 2021 года. US Open-2021. Даниил Медведев — Новак Джокович (Сербия) — 6:4, 6:4, 6:4. (Победа Медведева)
  • 30 января 2022 года. Australian Open-2022. Рафаэль Надаль (Испания) — Даниил Медведев — 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. (Поражение Медведева)
  • 10 сентября 2023 года. US Open-2023. Новак Джокович (Сербия) — Даниил Медведев — 6:3, 7:6 (7:5), 6:3. (Поражение Медведева)
  • 28 января 2023 года. Australian Open-2023. Янник Синнер (Италия, 4) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. (Поражение Медведева)

Медведев в третий раз в карьере не смог выиграть финал Открытого чемпионата Австралии.

Сколько заработал Даниил Медведев на Открытом чемпионате Австралии 2024

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
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