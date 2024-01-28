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Сколько заработал Даниил Медведев на Открытом чемпионате Австралии 2024

Медведев заработал больше миллиона долларов на Australian Open
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Теннисист Даниил Медведев.
Даниил Медведев.
Фото Reuters

28 января российский теннисист Даниил Медведев проиграл в финале мужского турнира Australian Open-2024 представителю Италии Яннику Синнеру со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6. Их матч прошел на корте «Род Лэйвер Арена» в Мельбурне.

22-летний Синнер по итогам Открытого чемпионата Австралии по теннису заработал 2 153 000 долларов. Третья ракетка мира из России Медведев получил 1 170 000 долларов. Сумма рассчитана с учетом штрафа за неспортивное поведение на корте во втором круге против финна Эмиля Руусувуори.

Сумма призовых Даниила Медведева за всю карьеру теперь составляет 39 318 405 долларов.

Ранее в турнирах «Большого шлема» выигрывали ряд российских теннисистов, включая Марата Сафина, Евгения Кафельникова, Марию Шарапову, Светлану Кузнецову, Анастасию Мыскину и Медведева.

Australian Open входит в четверку турниров «Большого шлема» вместе с Уимблдоном, US Open и Открытым чемпионатом Франции.

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Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
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