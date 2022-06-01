Впервые с 2003 года в топ-2 рейтинга ATP не будет Джоковича, Надаля или Федерера

Впервые с 16 ноября 2003 года в топ-2 рейтинга ATP не будет ни Новака Джоковича, ни Рафаэля Надаля, ни Рождера Федерера. 13 июня первые две строчки могут занять россиянин Даниил Медведев и немец Александр Зверев.

Из-за поражения Джоковича в четвертьфинале «Ролан Гаррос» у него сгорят очки за турниры 2020 и 2021 годов. 13 июня он займет третье место в рейтинге, а лидером станет либо Медведев, либо Зверев.

Расклад в случае победы Зверева на «Ролан Гаррос»:

6 июня: 1. Зверев 2. Джокович 3. Медведев

13 июня: 1. Зверев 2. Медведев 3. Джокович

Расклад в случае поражения немца в финале турнира:

6 июня: 1. Джокович 2. Зверев 3. Медведев

13 июня: 1. Медведев 2. Зверев 3. Джокович

Если Зверев проигрывает в полуфинале «Ролан Гаррос»:

6 июня: 1. Джокович 2. Медведев 3. Зверев

13 июня: 1. Медведев 2. Зверев 3. Джокович/Надаль