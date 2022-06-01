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Сегодня, 08:40

Карлос Алькарас поздравил Зверева с выходом в полуфинал «Ролан Гаррос»

Виктория Кравченко
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Испанский теннисист Карлос Алькарас в соцсетях прокомментировал поражение от немца Александра Зверева в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Матч закончился со счетом 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7).

«Время учиться и прибавлять. Вернемся и попробуем снова в следующем году! Спасибо всем за поддержку. Поздравляю Александра Зверева! Удачи в оставшейся части турнира!» — написал он.

В следующем раунде Зверев сыграет с Рафаэлем Надалем (Испания), который ранее обыграл Новака Джоковича.

Теннис
Roland Garros
Александр Зверев (теннис)
Карлос Алькарас
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