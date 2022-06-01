Карлос Алькарас поздравил Зверева с выходом в полуфинал «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Карлос Алькарас в соцсетях прокомментировал поражение от немца Александра Зверева в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Матч закончился со счетом 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7).

«Время учиться и прибавлять. Вернемся и попробуем снова в следующем году! Спасибо всем за поддержку. Поздравляю Александра Зверева! Удачи в оставшейся части турнира!» — написал он.