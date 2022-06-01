Рублев сыграет с Чиличем в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

В среду, 1 июня, в Париже пройдут два матча 1/4 финала турнира «Ролан Гаррос» в мужской сетке.

Российский теннисист Андрей Рублев сыграет с хорватом Марином Чиличем.

Ранее в полуфинал вышли Александр Зверев и Рафаэль Надаль.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

1/4 финала

Андрей Рублев (Россия) — Марин Чилич (Хорватия) — 16.00 мск

Каспер Рууд (Норвегия) — Хольгер Витус Недсков Руне (Дания) — 21.45

В прямом эфире за матчами можно следить на сайте Eurosport.