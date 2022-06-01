«Ролан Гаррос»-2022, расписание и результаты матчей 1/4 финала: Рублев — Чилич и другие
Рублев сыграет с Чиличем в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
В среду, 1 июня, в Париже пройдут два матча 1/4 финала турнира «Ролан Гаррос» в мужской сетке.
Российский теннисист Андрей Рублев сыграет с хорватом Марином Чиличем.
Ранее в полуфинал вышли Александр Зверев и Рафаэль Надаль.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала
Андрей Рублев (Россия) — Марин Чилич (Хорватия) — 16.00 мск
Каспер Рууд (Норвегия) — Хольгер Витус Недсков Руне (Дания) — 21.45
В прямом эфире за матчами можно следить на сайте Eurosport.
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