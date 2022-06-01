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«Ролан Гаррос»-2022, расписание и результаты матчей 1/4 финала: Рублев — Чилич и другие

Рублев сыграет с Чиличем в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Андрей Рублев.
Фото Reuters

В среду, 1 июня, в Париже пройдут два матча 1/4 финала турнира «Ролан Гаррос» в мужской сетке.

Российский теннисист Андрей Рублев сыграет с хорватом Марином Чиличем.

Ранее в полуфинал вышли Александр Зверев и Рафаэль Надаль.

Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала

Андрей Рублев (Россия) — Марин Чилич (Хорватия) — 16.00 мск

Каспер Рууд (Норвегия) — Хольгер Витус Недсков Руне (Дания) — 21.45

В прямом эфире за матчами можно следить на сайте Eurosport.

Теннис
Roland Garros
Андрей Рублев
Марин Чилич
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