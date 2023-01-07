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Сегодня, 09:31

Винус Уильямс снялась с Australian Open из-за травмы

Мария Гусева
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Винус Уильямс.
Фото Global Look Press

Американская теннисистка Винус Уильямс пропустит Australian Open из-за травмы, полученной на турнире WTA в Окленде (Новая Зеландия).

Пресс-служба Australian Open сообщила, что wild-card был отдан австралийке Кимберли Биррелл.

42-летняя Уильямс является пятикратной победительницей Уимблдонского турнира, двукратной победительницей Открытого чемпионата США, четырехкратной олимпийской чемпионкой.

Australian Open—2023 пройдет с 16 по 29 января.

Теннис
Australian Open
Винус Уильямс
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