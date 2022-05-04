Виландер высказался об отстранении российских и белорусских теннисистов от Уимблдона

Виландер поддержал российских и белорусских теннисистов после отстранения от Уимблдона

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер высказался о недопуске российских и белорусских спортсменов на Уимблдон.

«Уимблдон всегда был известен тем, что своими действиями опережал действия организаторов других турниров «Большого шлема». Он в меньшей степени ответственен перед теннисным миром, потому что это частный клуб, который, как мне кажется, всегда делал то, что считал нужным. У них есть полномочия, за счет которых они стараются что-то изменить.

Я считаю абсолютно несправедливым отстранение российских и белорусских теннисистов от Уимблдона. Конечно, мне жаль их, особенно белорусов», — приводит слова Виландера Eurosport.de.

Ранее против отстранения высказался Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Стефанос Циципас и другие.

Уимблдон пройдет с 27 июня по 10 июля 2022 года. 20 апреля организаторы турнира приняли решение не допускать российских и белорусских спортсменов.