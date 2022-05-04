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Сегодня, 20:02

Это'О предложил российским и украинским теннисистам вместе сыграть на Уимблдоне

Это'О высказался об отстранении российских теннисистов от Уимблдона
Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации футбола Камеруна Самюэль Это’О высказался о недопуске российских и белорусских спортсменов на Уимблдон.

«В Африке войны идут ежедневно, и мы знаем имена тех, кто их развязывает, но никому до этого нет дела, такое впечатление. Голос спорта громок, спорт знает, как заставить себя услышать, выйти за рамки предрассудков. Он всегда должен объединять, а не отталкивать.

На «Уимблдоне» было бы здорово, если б украинцы и россияне играли вместе в парном разряде, показывая, что сосуществование возможно. Особенно если играть вместе, не создавая ложного превосходства. Надо попытаться», — приводит слова Это’О La Repubblica.

Ранее против отстранения высказался Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Стефанос Циципас, Матс Виландер и другие.

Уимблдон пройдет с 27 июня по 10 июля 2022 года. 20 апреля организаторы турнира приняли решение не допускать российских и белорусских спортсменов.

На Умблдоне в мужском разряде должны были сыграть россияне Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев.

Самюэль Это`О
Теннис
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Виландер высказался об отстранении российских и белорусских теннисистов от Уимблдона
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