Осака может сыграть в паре с Кирьосом на Уимблдоне в миксте

Теннисистка Наоми Осака рассказала, что выступит в смешанном парном разряде на Уимблдоне-2022.

«Я очень хочу улучшить свою игру у сетки и поэтому собираюсь сыграть микст на Уимблдоне. Знаю, это шокирующая новость, ведь так? Я сама в шоке. Я совсем не хочу разочаровывать человека, с которым сыграю, потому что всякий раз, когда выступаю в паре, потом приходится извиняться. Постараюсь не стать обузой», — приводит слова Осаки Daily Mirror.

По предварительным данным, партнером Осаки станет австралиец Ник Кирьос.

Ранее японская теннисистка после поражения во втором раунде турнира в Мадриде рассказала о болях в ахилловом сухожилии.