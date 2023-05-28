Веснина — о победе Рублева: «Не потратил много сил, но обыграл достаточно опасного соперника»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина высказалась о победе российского теннисиста Андрея Рублева над сербом Ласло Дьере в первом круге «Ролан Гаррос».

«Хорошая, рабочая победа Андрея. Молодец, что устроился в четырех сетах и не довел до пятого. Очень люблю такие победы в первых кругах «Большого шлема»: не очень тяжело, не потратил много сил, но обыграл достаточно опасного соперника. Рублев почувствовал себя и парижский грунт, это очень важно в первых кругах турнира. Конечно, победа Андрея была ожидаемой. Неважно, кто на каком месте в рейтинге, на турнире «Большого шлема» все матчи — испытания. Главное, чтобы он провел его хорошо и уверенно. Достаточно трудовая победа!» — цитирует Веснину Metaratings.ru.

Во втором круге турнира Рублев сыграет против француза Корантена Муте, который ранее одержал победу над своим соотечественником Артуром Казо. Матч между Рублевым и Муте пройдет 31 мая и начнется в 12.00 по московскому времени.