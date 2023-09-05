Зверев в пяти сетах обыграл Синнера и вышел в четвертьфинал US Open

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл итальянца Янника Синнера в четвертом круге US Open-2023.

Пятисетовый матч завершился со счетом 6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3. Спортсмены провели на корте 4 часа 40 минут. Синнер за время матча 3 раза вызывал физиотерапевта, который массировал ему левую ногу.

12-я ракетка мира Зверев 16 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14. На счету 6-й ракетки мира Синнера 12 эйсов, 7 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

В 1/4 финала турнира «Большого шлема» Зверев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. Счет в личных встречах 3-2 в пользу 26-летнего немца.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Александр Зверев (Германия, 12) — Янник Синнер (Италия, 6) — 6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3