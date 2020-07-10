Уимблдон выплатит 10 миллионов фунтов игрокам, которые могли бы выступить на турнире в этом году

Руководство Уимблдона объявило о намерении поддержать игроков, которые могли выступить на турнире из серии «Большого шлема» в этом году, сообщает сайт турнира.

Финансовую помощь получат 620 игроков, чей рейтинг позволял им попасть в основу или в квалификацию Уимблдона в этом году. Общая сумма помощи составит 10 миллионов фунтов стерлингов.

— 224 игрока, которые проходили в квалификацию, получат по 12,5 тысяч;

— 256 игроков, которые проходили в основу в одиночном разряде, получает по 25 тысяч;

— 120 игроков, которые проходили в основу в парном разряде, получат по 6,250 каждый.