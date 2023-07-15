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Сегодня, 19:00

Финал Уимблдона в мужском одиночном разряде: дата матча Джокович — Алькарас

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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В воскресенье, 16 июля, на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета пройдет финал Уимблдонского теннисного турнира в мужском одиночном разряде. Начало — 16:00 (по московскому времени).

В решающем матче сыграют первая ракетка мира Карлос Алькарас и действующий чемпион турнира Новак Джокович. Испанский теннисист в полуфинале победил россиянина Даниила Медведева — 6:3, 6:3, 6:3, перед ним серб обыграл итальянца Янника Синнера — 6:3, 6:4, 7:6(4).

Победитель финального матча будет первой ракеткой мира по итогам турнира.

Смотреть финал Уимблдона в мужском одиночном разряде в прямом эфире на российских телеканалах не получится, так как официальных трансляций турнира в России нет. Следить за ходом встречи можно с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также на официальном сайте соревнований.

Медведева не спасло даже пижонство Алькараса. Россиянин обидно проиграл в полуфинале Уимблдона

Уимблдон
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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