Участников Открытого чемпионата Австралии по теннису обязали пройти вакцинацию

Правительство австралийского штата Виктория ввело требование об обязательной вакцинации до середины ноября для работников некоторых отраслей и сфер жизни. Постановление затрагивает в том числе профессиональный спорт. Это означает, что теперь все участники теннисного Australian Open и «Гран-при Австралии» в «Формуле-1», включая спортсменов, тренеров и персонал, должны быть привиты от COVID-19.

Теннисный турнир «Большого Шлема» в Мельбурне намечен на 17 — 30 января 2022 года, и есть большой риск, что некоторые звезды откажутся от участия, поскольку являются антипрививочниками, либо вакцинированы препаратом, который не признан в Австралии. В настоящий момент в штате Виктория официально одобрены только вакцины Moderna, AstraZeneca и Pfizer. С остальными препаратами могут возникнуть проблемы. Напомним, что из-за непризнания российских вакцин в Европе многие наши спортсмены вынуждены прививаться западными препаратами, несмотря на то, что уже получили оба компонента «Спутника V» и имеют высокие титры антител.

В начале этого года все участники Открытого чемпионата Австралии по теннису по требованию правительства штата Виктория отбывали строгий карантин в гостиницах Мельбурна, условия в которых вызвали серьезные нарекания некоторых спортсменов.