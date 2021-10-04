Джокович может пропустить Australian Open из-за отказа от вакцинации

Премьер австралийского штата Виктория Дэн Эндрюс заявил, что сербского теннисиста Новака Джоковича могут не пустить на Открытый чемпионат Австралии.

«Титулы никого не защитят. Единственный титул, который может защитить, — принятие первой и второй доз вакцины», — приводит слова премьера Tennis World USA.

3 октября появилась информация, что правительство австралийского штата Виктория ввело требование об обязательной вакцинации до середины ноября для работников некоторых отраслей и сфер жизни. Постановление затрагивает профессиональный спорт.

Ранее Джокович высказал недоверие к идее обязательной вакцинации от коронавируса.

Australian Open должен пройти с 17 по 30 января 2022 года.