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Джокович может пропустить Australian Open из-за отказа от вакцинации

09:19
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Премьер австралийского штата Виктория Дэн Эндрюс заявил, что сербского теннисиста Новака Джоковича могут не пустить на Открытый чемпионат Австралии.

«Титулы никого не защитят. Единственный титул, который может защитить, — принятие первой и второй доз вакцины», — приводит слова премьера Tennis World USA.

3 октября появилась информация, что правительство австралийского штата Виктория ввело требование об обязательной вакцинации до середины ноября для работников некоторых отраслей и сфер жизни. Постановление затрагивает профессиональный спорт.

Ранее Джокович высказал недоверие к идее обязательной вакцинации от коронавируса.

Australian Open должен пройти с 17 по 30 января 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Novak_Djokovic/103222/victoria-premier-to-novak-djokovic-no-vaccine-no-australian-open-participation-/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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