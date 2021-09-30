Наоми Осака призналась, что начала играть в теннис из-за Серены Уильямс

Японская теннисистка Наоми Осака призналась, что начала заниматься теннисом из-за американки Серены Уильямс.

«Наследие Серены — это нечто большее, чем просто быть теннисисткой. Я начала играть из-за нее, уверена, многие другие девушки также начали играть из-за нее. Она буквально создала чемпионов. Это своего рода передача интереса к теннису по наследству от Серены», — цитирует Осаку Еurosport.uk.

40-летняя Серена Уильямс является 23-кратной победительницей турнира «Большого шлема». В активе 23-летней Осаки — четыре победы.