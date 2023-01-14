Рууд о целях на Australian Open: «Не требую от себя выйти в финал или полуфинал»

Третья ракетка мира Каспер Рууд рассказал о своих целях на Australian Open-2023.

«У меня нет одной конкретной цели. Если получится выйти во вторую неделю, это будет хорошим результатом. Я не требую от себя выйти в еще один финал или полуфинал, но я полностью выложусь. Сейчас я пару дней хорошо потренировался и надеюсь, что смогу найти лучшую игру. В прошлом году я успешно проводил матчи пятисетового формата и надеюсь тут тоже продолжить», — сказал Рууд на пресс-конференции.

24-летний теннисист в 2022 году не выступал на Открытом чемпионате Австралии из-за травмы лодыжки, полученной на тренировке.

Матчи основной сетки Australian Open-2023 начнутся 16 января. Финальный поединок мужского турнира запланирован на 29 января.