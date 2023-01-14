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Сегодня, 21:22

Энди Маррей: «Я чувствую себя хорошо подготовленным перед Australian Open»

Алина Савинова
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Британский теннисист Энди Маррей рассказал о своей физической форме в преддверии Открытого чемпионата Австралии.

«Я чувствую себя хорошо подготовленным, я готов сыграть с лучшим игроком в начале турнира, тогда как, возможно, в прошлом году временами моя игра казалась не такой уж хорошей.

Я провел неплохую подготовку, поработал над некоторыми вещами и кое-что улучшил.
Я много работал и вне корта - в тренажерном зале, поэтому в матчах, в которых я играл, будь то в Куйонге, или Аделаиде, или Шотландии, мои движения и прочее были значительно лучше, чем это было бы на том же самом этапе в прошлом году», - заявил Маррей.

В своем первом матче на Открытом чемпионате Австралии-2023 британец встретится с итальянским теннисистом Маттео Берреттини. Турнир пройдет с 16 по 29 января.

Источник: https://www.breakingnews.ie/sport/i-feel-well-prepared-andy-murray-ready-to-perform-at-australian-open-1418410.html
Теннис
Энди Маррей
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