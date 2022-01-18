Australian Open: Кудерметова сыграет в матче второго круга. Расписание и результаты 19 января
Australian Open-2022 проходит с 17 по 30 января в Мельбурне (Австралия).
Игры Открытого чемпионата Австралии по теннису, первого в сезоне турнира «Большого шлема», проходят на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Тип покрытия — хард. Общий призовой фонд — 54 000 000 долларов.
Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.
19 января Вероника Кудерметова сыграет против Елены-Габриэлы Русе из Румынии.
Australian Open-2022
Женщины. Одиночный разряд
19 января, среда
Расписание и результаты дня
Второй круг
Виктория Азаренко (Белоруссия) — Жиль Тайхманн (Швейцария)
Тереза Мартинцова (Чехия) — Камила Джорджи (Италия)
Сара Соррибес Тормо (Испания) — Марта Костюк (Украина)
Армони Тан (Франция) — Элина Свитолина (Украина)
Мартина Тревизан (Италия) — Паула Бадоса (Испания)
Эшли Барти (Австралия) — Лючия Бронцетти (Италия)
Бернарда Пера (США) — Джессика Пегула (США)
Мэдисон Кис (США) — Жаклин Кристьян (Румыния)
Элисон Риске (США) — Елена Остапенко (Латвия)
Белинда Бенчич (Швейцария) — Аманда Анисимова (США)
Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — Ван Цян (Китай)
Барбора Крейчикова (Чехия) — Ван Сиюй (Китай)
Нурия Парризас-Диас (Испания) — Марина Заневская (Бельгия)
Вероника Кудерметова (Россия) — Елена-Габриэла Русе (Румыния) — не ранее 08.00
Мэдисон Бренгл (США) — Наоми Осака (Япония)
Чжэн Циньвэнь (Китай) — Мария Саккари (Греция)