Australian Open: Кудерметова сыграет в матче второго круга. Расписание и результаты 19 января

Расписание и все результаты третьего игрового дня Открытого чемпионата Австралии.

Australian Open-2022 проходит с 17 по 30 января в Мельбурне (Австралия).

Игры Открытого чемпионата Австралии по теннису, первого в сезоне турнира «Большого шлема», проходят на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Тип покрытия — хард. Общий призовой фонд — 54 000 000 долларов.

Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.

19 января Вероника Кудерметова сыграет против Елены-Габриэлы Русе из Румынии.

Australian Open-2022

Женщины. Одиночный разряд

19 января, среда

Расписание и результаты дня

Второй круг

Виктория Азаренко (Белоруссия) — Жиль Тайхманн (Швейцария)

Тереза Мартинцова (Чехия) — Камила Джорджи (Италия)

Сара Соррибес Тормо (Испания) — Марта Костюк (Украина)

Армони Тан (Франция) — Элина Свитолина (Украина)

Мартина Тревизан (Италия) — Паула Бадоса (Испания)

Эшли Барти (Австралия) — Лючия Бронцетти (Италия)

Бернарда Пера (США) — Джессика Пегула (США)

Мэдисон Кис (США) — Жаклин Кристьян (Румыния)

Элисон Риске (США) — Елена Остапенко (Латвия)

Белинда Бенчич (Швейцария) — Аманда Анисимова (США)

Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — Ван Цян (Китай)

Барбора Крейчикова (Чехия) — Ван Сиюй (Китай)

Нурия Парризас-Диас (Испания) — Марина Заневская (Бельгия)

Вероника Кудерметова (Россия) — Елена-Габриэла Русе (Румыния) — не ранее 08.00

Мэдисон Бренгл (США) — Наоми Осака (Япония)

Чжэн Циньвэнь (Китай) — Мария Саккари (Греция)