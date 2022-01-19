Стало известно, с кем Кудерметова сыграет в третьем круге Australian Open

Определилась соперница российской теннисистки Вероники Кудерметовой по третьему кругу Australian Open.

Во втором круге турнира Мария Саккари из Греции победила китаянку Чжэн Циньвэнь — 6:1, 6:4. В третьем круге Саккари встретится с Кудерметовой, которая ранее выиграла у Елены-Габриэлы Русе из Румынии (6:2, 7:5).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Мария Саккари (Греция, 5) — Чжэн Циньвэнь (Китай, Q) — 6:1, 6:4