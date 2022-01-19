Стало известно, с кем Кудерметова сыграет в третьем круге Australian Open
Определилась соперница российской теннисистки Вероники Кудерметовой по третьему кругу Australian Open.
Во втором круге турнира Мария Саккари из Греции победила китаянку Чжэн Циньвэнь — 6:1, 6:4. В третьем круге Саккари встретится с Кудерметовой, которая ранее выиграла у Елены-Габриэлы Русе из Румынии (6:2, 7:5).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Мария Саккари (Греция, 5) — Чжэн Циньвэнь (Китай, Q) — 6:1, 6:4
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