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Сегодня, 20:50

Тарпищев заявил, что ведущие российские теннисисты выступят на Уимблдоне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что все ведущие российские теннисисты должны сыграть на Уимблдоне, никто не жаловался на проблемы с получением виз для въезда в Великобританию.

«Мы на связи с международными федерациями, они по возможности содействуют с получением виз. С игроками тоже на связи, никто не жалуется. Все наши из основной сетки должны сыграть на Уимблдоне: и парни, и девочки. И Даниил Медведев, и Мирра и Эрика Андреевы, и Вероника Кудерметова, и так далее», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Уимблдон-2023 будет проходить с 3 по 16 июля. В прошлом году теннисисты из России и Белоруссии не были допущены до участия в турнире.

На данный момент Даниил Медведев является третьей ракеткой мира. Андрей Рублев занимает 7-е место в рейтинге АТР, Карен Хачанов — десятое.

Источник: https://tass.ru/sport/18061775
Теннис
Wimbledon
Шамиль Тарпищев
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