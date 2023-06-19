Медведев, сестры Андреевы и Арина Соболенко получили британские визы для участия в Уимблдоне

Российские теннисисты Даниил Медведев, Мирра и Эрика Андреевы получили британские визы и сыграют на Уимблдоне-2023, сообщила бывший главный редактор русского Vogue Ксения Соловьева.

«Даниил Медведев, Арина Соболенко, а также Мирра и Эрика Андреевы получили британские визы (подтвердил мне агент IMG Лев Кассиль) и они едут на Уимблдон. Сестры попали на туринир по рейтингу. Мирра — 102-я, Эрика — 146-я», — написала Соловьева в своем Telegram-канале.

6 июня агент Медведева и сестер Андреевых Лев Кассиль заявил, что только 15 процентов российских теннисистов получили британские визы, чтобы иметь возможность выступить в травяных турнирах сезона и Уимблдоне.

Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля. В 2022 году россияне не участвовали в турнире из-за запрета со стороны организаторов, в 2023 году российские теннисисты могут выступить на Уимблдоне в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.