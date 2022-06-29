Тарпищев заявил, что Серена Уильямс уже не сможет вернутся к высокому уровню игры

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение американской теннисистки Серены Уильямс в первом круге Уимблдона.

«Время Серены уже прошло. Она еще и набрала вес, естественно, ее стремление выиграть и стать первой по количеству больших шлемов понятно. Но ее время прошло. И с каждым днем ей все сложнее и сложнее что-то выиграть. До этого она не играла и даже психологическая устойчивость к играм у нее исчезла. Она уже не вернется на высокий уровень, возраст и многие факторы влияют на это. Не стоило возвращаться, поражение от Тан — это подтверждает», — цитирует Тарпищева «РБК Спорт».

В ночь с 28 на 29 июня 40-летняя спортсменка проиграла француженке Армони Тан в первом круге Уимблдона (5:7, 6:1, 6:7 (7:10).