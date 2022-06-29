Циципас прокомментировал победу над Ритшаром на старте Уимблдона

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мнением по поводу победы над Александром Ритшаром в первом круге Уимблдона. Он победил со счетом 7:6, 6:3, 5:7, 6:4.

«Конечно, приятно вернуться на Уимблдон. Поздравляю Александра с невероятным выступлением. Уверен, что мы еще много раз его увидим.

Чувствую себя уверенно. На прошлой неделе я выступал на Мальорке, где условия были немного другими — было жарко и влажно. Травяные корты здесь как водная гладь, лучше просто не придумаешь», — цитирует официальный сайт ATP.

Следующим соперником грека станет Джордан Томпсон из Австралии.