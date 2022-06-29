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Сегодня, 12:34

Кирьос ел суши на пресс-конференции после стартового матча на Уимблдоне

Карен Саркисян
Корреспондент
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Ник Кирьос.
Фото Daily Mail

Австралийский теннисист Ник Кирьос во время пресс-конференции после матча первого круга Уимблдонского турнира с британцем Полом Джаббом (3:6, 6:1, 7:5, 6:7 (3:7), 7:5) достал коробку с суши и начал есть, несмотря на присутствие журналистов.

По ходу встречи австралиец ударил мячом в сторону зрителей и плюнул в сторону болельщиков.

После игры Кирьос заявил, что болельщики провоцировали его, и обвинил их в неуважении. По словам теннисиста, один из болельщиков постоянно выкрикивал в его адрес негативные слова.

Во время пресс-конференции он продолжил критиковать болельщиков.

Ник Кирьос. Фото Daily Mail
Ник Кирьос.
Daily Mail
Теннис
Wimbledon
Ник Кирьос
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