Кирьос ел суши на пресс-конференции после стартового матча на Уимблдоне

Австралийский теннисист Ник Кирьос во время пресс-конференции после матча первого круга Уимблдонского турнира с британцем Полом Джаббом (3:6, 6:1, 7:5, 6:7 (3:7), 7:5) достал коробку с суши и начал есть, несмотря на присутствие журналистов.

По ходу встречи австралиец ударил мячом в сторону зрителей и плюнул в сторону болельщиков.

После игры Кирьос заявил, что болельщики провоцировали его, и обвинил их в неуважении. По словам теннисиста, один из болельщиков постоянно выкрикивал в его адрес негативные слова.

Во время пресс-конференции он продолжил критиковать болельщиков.