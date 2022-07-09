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Сегодня, 13:51

Тарпищев считает, что Кирьос может победить Джоковича в финале Уимблдона за счет стабильной игры

Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что австралиец Ник Кирьос в финале Уимблдона может обыграть серба Новака Джоковича.

«Кирьос очень опасен, и у него есть все шансы, чтобы победить в финале Джоковича, — цитирует Тарпищева ТАСС. — С подачей у него все в порядке: он великолепно подает, а если на протяжении всей встречи будет стабилен, то будет реальным претендентом на победу».

Финал Уимблдона в мужском одиночном разряде пройдет в воскресенье, 10 июля. Кирьос вышел в финал после снятия с соревнований испанца Рафаэля Надаля.

Джокович и Кирьос играли друг с другом два раза и оба матча выиграл австралиец.

Источник: https://tass.ru/sport/15173613
Теннис
Wimbledon
Ник Кирьос
Новак Джокович
Шамиль Тарпищев
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