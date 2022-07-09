Тарпищев считает, что Кирьос может победить Джоковича в финале Уимблдона за счет стабильной игры

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что австралиец Ник Кирьос в финале Уимблдона может обыграть серба Новака Джоковича.

«Кирьос очень опасен, и у него есть все шансы, чтобы победить в финале Джоковича, — цитирует Тарпищева ТАСС. — С подачей у него все в порядке: он великолепно подает, а если на протяжении всей встречи будет стабилен, то будет реальным претендентом на победу».

Финал Уимблдона в мужском одиночном разряде пройдет в воскресенье, 10 июля. Кирьос вышел в финал после снятия с соревнований испанца Рафаэля Надаля.

Джокович и Кирьос играли друг с другом два раза и оба матча выиграл австралиец.