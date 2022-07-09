Британское издание Express назвало Рыбакину кошмаром Уимблдона

Британское издание Express назвало представительницу Казахстана Елену Рыбакину, вышедшую в финал Уимблдона-2022, кошмаром турнира.

На сайте издания вышла статья с заголовком: «Уимблдонский кошмар: несмотря на запрет, Россия считает финалистку Уимблдона москвичку Рыбакину своей».

В материале говорится о том, что сразу после выхода Рыбакиной в финал Уимблдона российские СМИ заявили, что она «уроженка Москвы».

«В России говорят, что выход уроженки Москвы Рыбакиной в финал Уимблдона является успехом отечественного тенниса, несмотря на запрет для россиян участвовать в турнире», — написано в статье Express.

23-летняя Рыбакина родилась в Москве и начала карьеру как гражданка России, но в июне 2018 года сменила спортивное гражданство и теперь выступает за Казахстан.

Сегодня, 9 июля, теннисистка сыграет в финале Уимблдона с представительницей Туниса Онс Жабер.

Девушки играли друг с другом три раза. В двух матча победу одержала Жабер, и одну игру выиграла Рыбакина.